Cantor paraense Eliel Viana se apresenta em Tomé Açú

O cantor Eliel Viana se apresentará dia 16 e 17 de março na Conferência de Saúde de Tomé Açú, a partir das 8h no Salão Paroquial da cidade. O cantor, que é natural da cidade, passeia entre os gêneros do pop rock nacional, internacional e da MPB.

Com uma agenda de show versátil, Eliel é atração das principais casas de eventos em Tomé Açu, Quatro Bocas, Acará, Concórdia e outras cidades paraense. O cantor vem se destacando no cenário musical da região.

Sobre a Conferência de Saúde de Tomé Açú:

O Conselho Municipal de saúde de Tomé-Açu realiza a Xll Conferência Municipal de Saúde entre os dias 16 a 18 de março, com o tema "Os desafios do SUS no contexto da pandemia do novo coronavírus".