Cantor Carlos Reis lança ‘Talvez’, single autoral sobre o fim de uma relação

O cantor e compositor Carlos Reis lançou na última quinta-feira, 20, o single "Talvez", que está disponível nas plataformas digitais. A música autoral retrata as suas próprias experiências de vida e aborda o fim de um relacionamento de 17 anos. A canção é uma balada romântica.

Natural de Marabá, sudeste paraense, veio a Belém nos primeiros meses de vida, onde se estabeleceu. Carlos sempre foi influenciado pela música e desde os 17 anos de idade, quando comprou o primeiro violão, não parou de tocar. Em 2007 formou sua primeira banda chamada “rosas e ilusões”, em 2020 se tornou artista independente e lançou dois EPs, em 2021 lançou o single “As Ondas”. Ao todo j´s tem quatro EPs lançados. Além do Pará, já atuou em São Paulo, fez uma versão de suas músicas autoras ao vivo, no estúdio Show Livre. Atualmente a banda que o acompanha é formada pelos músicos Diógenis Assunção (bateria); Elvis Viégas (teclado); Claudio Fly (baixo) e Diney de Souza (guitarra).

Sobre a composição de "Talvez", Reis revelou que aconteceu de forma natural e além de deixar explícito a experiência nos versos, investiu em trazer na melodia e ritmo as sentimentos. "Ela é sim inspirada em uma experiência pessoal, infelizmente assim como aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. A melodia e o ritmo da música eu compus de acordo com o meu sentimento do momento, como é uma música de dúvida onde ficamos com medo de arriscar de corpo e alma, tentei expressar o sentimento 'história em forma de canção'", disse.

Questionado sobre o que o público pode esperar ao ouvir seu lançamento, Carlos Reis se diz está na expectativa do retorno do público e que podem esperar uma música carregada de sinceridade. "Acredito que o público pode esperar muita sinceridade na letra da música, reflexão pessoal de cada ouvinte, pois como eu disse todos estamos fardados em algum momento da vida a passar por isso. Claro que eu sou muito romântico e acredito que os amores deveriam ser eternos, mas sempre há uma cilada à espreita e nós temos que estar atentos para não cairmos", concluiu.

Serviço

