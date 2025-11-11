Capa Jornal Amazônia
C6 Fest 2026 terá Robert Plant, The xx e mais; veja atrações

Estadão Conteúdo

O C6 Fest acaba de anunciar o line-up de sua quarta edição, que será realizada de 21 a 24 de maio de 2026, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O festival reunirá 28 atrações de diferentes cenas e gerações, reafirmando a proposta de explorar múltiplas vertentes da música.

Entre os destaques da programação está Robert Plant, à frente do projeto Saving Grace ao lado de Suzi Dian, além do retorno do trio britânico The xx aos palcos após um hiato de sete anos.

O line-up ocupará diferentes espaços do parque ao longo dos quatro dias. O Auditório Ibirapuera receberá, nas duas primeiras noites, concertos dedicados ao jazz e suas ramificações, com nomes como Branford Marsalis Quartet, Anouar Brahem Quartet, Brandee Younger e a Hermeto Pascoal Big Band.

Nos dias 23 e 24, os palcos externos da Arena Heineken e da Tenda MetLife concentram shows de rock, pop e indie, enquanto o Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra) abriga apresentações de música eletrônica e o Village, espaço de convivência e gastronomia.

Além de atrações internacionais, o festival também terá espaço para encontros brasileiros. Paralamas do Sucesso se apresenta com participação especial do Nação Zumbi. BaianaSystem sobe ao palco com Makaveli & Kadilida, enquanto Samuel de Saboia apresenta seu álbum de estreia em formato multimídia.

Confira a programação completa:

C6 JAZZ

21 de maio

Anouar Brahem Quartet Julius Rodriguez Branford Marsalis Quartet

22 de maio

Brandee Younger Hermeto Pascoal Big Band Knower

C6 LAB

23 de maio

Mabe Fratti

24 de maio

Cameron Winter

Arena Heineken, Tenda Metlife e Pacubra

23 de maio

The xx Matt Berninger Dijon Wolf Alice BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida Amaarae Baxter Dury Horsegirl Aline Rocha Marten Lou

24 de maio

Robert Plants Saving Grace feat Suzi Dian Beirut Lykke Li Oklou Os Paralamas do Sucesso part. Nação Zumbi Benjamin Clementine Magdalena Bay Samuel de Saboia Jude Paulla Nyack b2b Pathy b2b Brechó

Uma das novidades desta edição é o C6 Lab, que ocupa o Auditório Ibirapuera no sábado e no domingo, após o fim dos shows externos. O espaço é dedicado a propostas musicais que fogem do convencional. A programação reúne a guatemalteca Mabe Fratti e o norte-americano Cameron Winter, que apresentam trabalhos marcados por atmosferas intimistas e pesquisa sonora.

Venda de ingressos C6 Fest 2026

A pré-venda exclusiva para clientes do C6 Bank será nos dias 12 e 13 de novembro, com 20% de desconto na compra com cartão do banco, incluindo meia-entrada e passaportes. A venda geral começa no dia 14 de novembro, pelo site da Eventim.

Também haverá venda presencial, sem cobrança de taxa, na Bilheteria A do Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200, Água Branca), de terça a sábado, das 10h às 17h. Não funciona em feriados, emendas e dias de jogos ou eventos no estádio.

Preços (por dia) Arena Heineken, Tenda MetLife e Pacubra (23 e 24 de maio, sábado e domingo)

Ingresso Público Geral - R$ 750,00 (inteira) / 375,00 (meia) Ingresso Cliente C6 Bank - R$ 600,00 (inteira) / 300,00 (meia) Auditório Ibirapuera - C6 JAZZ (21 e 22 de maio, quinta e sexta)

Ingresso Público Geral - R$ 590,00 (inteira) / R$ 295,00 (meia) Ingresso Cliente C6 Bank - R$ 472,00 (inteira) / R$ 236,00 (meia) Auditório Ibirapuera - C6 LAB (23 e 24 de maio, sábado e domingo)

Ingresso Público Geral - R$ 120,00 (inteira) / R$60,00 (meia) Ingresso Cliente C6 Bank - R$ 96,00 (inteira) / R$ 48,00 (meia)

Preços passaportes Passaporte C6 Jazz (dá acesso à programação dos dias 21 e 22 de maio na plateia interna do Auditório Ibirapuera)

Passaporte Público Geral - R$ 1.060,00 (inteira) / R$ 530,00 (meia) Passaporte Cliente C6 Bank - R$ 848,00 (inteira) / R$ 424,00 (meia) Passaporte Arena Heineken / Tenda MetLife / Pacubra (dá acesso aos dois dias de shows nestes palcos)

Passaporte convencional - R$ 1.350,00 (inteira) / R$ 675,00 (meia) Passaporte C6 Bank - R$ 1.080,00 (inteira) / R$ 540,00 (meia)

MÚSICA/C6 FEST 2026/ATRAÇÕES
