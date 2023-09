Bruno Gagliasso se declara para Giovanna Ewbank em momento íntimo do casal

Em Ibiza, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se encontram para celebrar o casamento de Ronaldo e Celina Locks junto com sua família. O ator emocionadamente compartilhou um momento íntimo de sua esposa, que se preparava para a festa de casamento na sexta-feira (29), admirando-a enquanto ela se olhava no espelho.

Ator compartilhou momento íntimo com a esposa (Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso)

"Amo vê-la assim...", expressou Gagliasso nas redes sociais.

Giovanna escolheu um deslumbrante vestido rosa, adornado com transparências e brilho, para a ocasião especial. O casal, acompanhado de seus filhos Títi, Bless e Zyan, aproveita suas férias na ilha espanhola, onde Gagliasso teve a chance de relaxar na praia. Ele compartilhou sua felicidade em participar do casamento de Ronaldo e Celina, destacando a importância do casal em sua vida, especialmente quando se mudou para a Europa dois anos atrás.

"Estou muito contente de trazer minha família para este momento tão significativo na vida deles. Ibiza sempre foi um local de descanso para mim durante as filmagens, e finalmente consegui trazer minha família aqui", afirmou Gagliasso.

Nos últimos anos, o ator esteve ocupado gravando duas séries internacionais: "Operação Maré Negra" para o Prime Video e "Santo" para a Netflix.