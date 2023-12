Bruna Linzmeyer curte espetáculo ao lado de diretora do futebol feminino do Cruzeiro

A fila andou para Bruna Linzmeyer. Dez dias após anunciar o fim do namoro com a DJ Marta Supernova, a atriz foi vista no maior romance com Kin Saito, diretora do futebol feminino do Cruzeiro.

As duas estiveram no último sábado, 9, curtindo, agarradinhas, o espetáculo "Cabaré Coragem", do grupo Galpão, no Centro do Rio. Bruna e Kin dançaram juntinhas e não fizeram questão de esconder o romance. A atriz tem frequentado o universo do futebol feminino e foi aí que ela e Kin se conheceram. O primeiro registro das duas foi publicado no dia 3 de dezembro, quando elas foram ao Ginásio Ibirapuera, em São Paulo, junto com a jogadora Sofia Gomes Cesar e a atleta Neide Santos.

Curitibana, Kin veio morar no Rio de Janeiro ainda muito nova. Formada em Jornalismo, assumiu o cargo de diretora do futebol feminino do Cruzeiro em março do ano passado. Ela faz parte da nova geração de Ronaldo Fenômeno, que oficializou a compra de 90% do clube em abril de 2022.