Blink-182 não vai mais fazer show do Lollapalooza Brasil, diz colunista

O show do Blink-182 na edição 2023 do Lollapalooza Brasil não vai mais acontecer. Segundo informações de fontes da coluna LeoDias, o anúncio oficial do cancelamento da apresentação da banda no festival será divulgado em breve. Até o momento, as redes sociais oficiais da banda não se manifestaram sobre a informação.

VEJA MAIS

A apresentação da banda americana está programada para o dia 25 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e tinha os ingressos esgotados desde outubro do ano passado. O Blink-182 foi o primeiro headliner do Lollapalooza 2023 a ter todos os seus ingressos vendidos.

A expectativa para o show era grande, principalmente pelo retorno do guitarrista Tom DeLonge, que havia deixado a banda em 2015 e anunciou sua volta ao trio junto à confirmação do grupo no evento no Brasil.