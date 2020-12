Bienal Virtual do Livro de São Paulo tem mais de vinte lançamentos a partir desta segunda

A 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, que será realizada a partir desta segunda, 7, até 13 de dezembro, manterá em grande estilo o papel das anteriores, presenciais, de vitrine para lançamentos nacionais e internacionais. Grande mesmo, para todo o Brasil.

Ao longo de 220 horas de programação, em 148 mesas de debates confirmadas, serão lançados mais de 20 livros, para os mais variados gostos e idades. A programação completa está disponível pelo https://www.bienalvirtualsp.org.br/programacao e o acesso é gratuito.

A expectativa da Câmara Brasileira do Livro (CBL) é receber mais de 1 milhão de visitantes on-line. Na edição passada, o evento presencial contou com um público de 663 mil pessoas. Entre os lançamentos, estão "Pai em dobro", de Thalita Rebouças; "Quatro x Quatro: Reflexões para bem pensar, bem sentir, bem agir e bem viver", de Clóvis Barros Filho, Leandro Karnal, Mario Sergio Cortella e Monja Coen; "De cu pra lua", de Nelson Motta e "Assassin’s Creed Valhalla: A saga de Geirmund", da editora Planeta.

A escritora Thalita Rebouças (com o microfone) vai lançar livro (Bienal do Livro/ Divulgação)

Com mais de 100 expositores e 330 autores confirmados, o evento contará com uma grade intensa de programação, venda de livros, além de rodadas de negócios. O ambiente virtual também vai possibilitar que o público assista a todas as palestras por mais tempo. O portal fica no ar até 13 de janeiro.

A Bienal Virtual levará para o ambiente digital seus espaços culturais, como o Salão de Ideias, Papo de Mercado e Arena Virtual. Todos os espaços vão reunir autores e profissionais do mercado editorial em discussões sobre temas variados, como racismo, empoderamento feminino, comportamento e espiritualidade.

Além das lives e palestras, o público terá acesso às lojas virtuais de cada editora participante, como Rocco, Novo Século, Livraria e Distribuidora Loyola, Grupo Autêntica, Madras, Trilha Educacional, Edições Loyola, Aleph, Papirus, FTD, Panini, Ave Maria, Cia das Letras, Editora Globo. Pelo site, os visitantes podem conferir os lançamentos de seus autores favoritos e possíveis promoções. Serão 84 expositores entre editoras, livrarias e distribuidores e 22 autores independentes que também estarão com estandes virtuais.