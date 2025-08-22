Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó
Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital
A programação cultural desta sexta-feira, 22, em Belém, promete movimentar o público com atrações para todos os gostos. Shows ao vivo, sessões de cinema, lançamento de livro, exposições de arte, entre outras atividades, estão entre os destaques que irão animar a noite tanto no centro quanto em bairros da cidade. Com entrada gratuita na maioria dos eventos, a agenda é uma oportunidade para prestigiar a cultura local e apoiar artistas da região.
O professor, pesquisador da cultura urbana e cantor Bruno Borda, mais conhecido como Bruno BO, lança seu livro “Vivências, Tecnologia, Ritmo e Etnografia: Uma visão Afro-amazônica sobre o rap nacional” durante a festa Go Lokos 90’s, no Núcleo de Conexões Na Figueiredo, em Belém, a partir das 19h.
A obra, que também é fruto de sua tese de doutorado defendida na UFPA, representa um marco na produção intelectual sobre a cultura hip hop na Amazônia e no Brasil, com foco especial na cena do rap belenense e nacional entre os anos 1990 e 2000.
Para o lançamento, além da sessão de autógrafos, haverá um encontro musical com as bandas de rock Karmina e Lambada Hit Combo, os DJs RG (Rap Golden Era) e Damasound (Rock 90’s), além de participações especiais que representam diferentes gerações do hip hop, do hardcore/punk rock e da música independente local.
O projeto Cultura em Movimento, do Instituto da Amazônia Filhos da Terra (IAFT), realiza uma grande ação cultural e social a partir desta sexta-feira, 22. A programação, realizada embaixo da arquibancada da Aldeia Amazônica – David Miguel (localizada na Av. Pedro Miranda, s/n – bairro da Pedreira), segue até domingo, 24.
O evento conta com a Exposição do Museu Folclórico da Amazônia (MFA), que reúne artefatos indígenas — acervo original doado pela FUNAI/Pará —, artesanatos marajoaras e tapajônicos, bonecos representando mitos e lendas da Amazônia (como Matinta Pereira, Curupira, Mapinguari, entre outros), esculturas de mestres do folclore, literatura e música, brinquedos populares, indumentárias das danças com influências negras, indígenas e brancas, instrumentos musicais originais de pau e corda, além de uma minibiblioteca com livros e revistas de autores paraenses.
A exposição também contará com apresentações do grupo parafolclórico Filhos da Terra, brincadeiras e oficinas para crianças. Haverá ainda feira de artesanato, cortejo folclórico e uma grande roda de carimbó com os grupos Filhos da Terra, Moara, Cabanos, Parasileiros, Mistura Nativa, Flor da Amazônia, Tamba-Tajá, Boi Vagalume, Boi Tabatinga e Império de Samba Quem São Eles.
O projeto Cultura em Movimento é gratuito e sem fins lucrativos.
Para quem quiser dar boas risadas, o humorista Zé Lezin apresenta em Belém o espetáculo “40 Anos de Muito Humor!”. A apresentação será no Teatro Resolve (Av. Senador Lemos, 3153 – Sacramenta), a partir das 20h.
Zé Lezin foi destaque na televisão em programas como a Escolinha do Professor Raimundo, apresentada por Chico Anysio na Rede Globo, entre 1998 e 2004, além de participações no Show do Tom. Ao longo dos anos, lançou diversos CDs e DVDs, sempre valorizando o humor nordestino de forma autêntica.
“40 Anos de Muito Humor!” reúne piadas e causos da trajetória do humorista, além de anedotas inéditas, com o estilo irreverente que consagrou o personagem.
