Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

O Liberal
fonte

Bruno BO lança livro “Vivências, Tecnologia, Ritmo e Etnografia: Uma visão Afro-amazônica sobre o rap nacional” (Divulgação)

A programação cultural desta sexta-feira, 22, em Belém, promete movimentar o público com atrações para todos os gostos. Shows ao vivo, sessões de cinema, lançamento de livro, exposições de arte, entre outras atividades, estão entre os destaques que irão animar a noite tanto no centro quanto em bairros da cidade. Com entrada gratuita na maioria dos eventos, a agenda é uma oportunidade para prestigiar a cultura local e apoiar artistas da região.

O professor, pesquisador da cultura urbana e cantor Bruno Borda, mais conhecido como Bruno BO, lança seu livro “Vivências, Tecnologia, Ritmo e Etnografia: Uma visão Afro-amazônica sobre o rap nacional” durante a festa Go Lokos 90’s, no Núcleo de Conexões Na Figueiredo, em Belém, a partir das 19h.

VEJA MAIS

image Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata
Banda se prepara para estreia em São Paulo

A obra, que também é fruto de sua tese de doutorado defendida na UFPA, representa um marco na produção intelectual sobre a cultura hip hop na Amazônia e no Brasil, com foco especial na cena do rap belenense e nacional entre os anos 1990 e 2000.

Para o lançamento, além da sessão de autógrafos, haverá um encontro musical com as bandas de rock Karmina e Lambada Hit Combo, os DJs RG (Rap Golden Era) e Damasound (Rock 90’s), além de participações especiais que representam diferentes gerações do hip hop, do hardcore/punk rock e da música independente local.

O projeto Cultura em Movimento, do Instituto da Amazônia Filhos da Terra (IAFT), realiza uma grande ação cultural e social a partir desta sexta-feira, 22. A programação, realizada embaixo da arquibancada da Aldeia Amazônica – David Miguel (localizada na Av. Pedro Miranda, s/n – bairro da Pedreira), segue até domingo, 24.

O evento conta com a Exposição do Museu Folclórico da Amazônia (MFA), que reúne artefatos indígenas — acervo original doado pela FUNAI/Pará —, artesanatos marajoaras e tapajônicos, bonecos representando mitos e lendas da Amazônia (como Matinta Pereira, Curupira, Mapinguari, entre outros), esculturas de mestres do folclore, literatura e música, brinquedos populares, indumentárias das danças com influências negras, indígenas e brancas, instrumentos musicais originais de pau e corda, além de uma minibiblioteca com livros e revistas de autores paraenses.

A exposição também contará com apresentações do grupo parafolclórico Filhos da Terra, brincadeiras e oficinas para crianças. Haverá ainda feira de artesanato, cortejo folclórico e uma grande roda de carimbó com os grupos Filhos da Terra, Moara, Cabanos, Parasileiros, Mistura Nativa, Flor da Amazônia, Tamba-Tajá, Boi Vagalume, Boi Tabatinga e Império de Samba Quem São Eles.

O projeto Cultura em Movimento é gratuito e sem fins lucrativos.
Para quem quiser dar boas risadas, o humorista Zé Lezin apresenta em Belém o espetáculo “40 Anos de Muito Humor!”. A apresentação será no Teatro Resolve (Av. Senador Lemos, 3153 – Sacramenta), a partir das 20h.

Zé Lezin foi destaque na televisão em programas como a Escolinha do Professor Raimundo, apresentada por Chico Anysio na Rede Globo, entre 1998 e 2004, além de participações no Show do Tom. Ao longo dos anos, lançou diversos CDs e DVDs, sempre valorizando o humor nordestino de forma autêntica.

“40 Anos de Muito Humor!” reúne piadas e causos da trajetória do humorista, além de anedotas inéditas, com o estilo irreverente que consagrou o personagem.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Programação

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

MOSTRA

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

21.08.25 22h57

AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

CULTURA

Peça 'Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio' mostra a busca do ser pela verdade

Nesses tempos de extremismos, obra dessa filósofa russa é opção para descobertas acerca de como olhar o mundo e a vida. Espetáculo traz a atriz Beth Zalcman no palco do Teatro Margarida Schivasappa (Centur) nos dias 30 e 31 de agosto

22.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda