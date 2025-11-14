'Beijo Explosivo': Quando saem os novos episódios? Quantos são?

Sucesso instantâneo na Netflix, o k-drama Beijo Explosivo se mantém firme no topo das séries mais assistidas na plataforma de streaming. A produção estreou na última quarta-feira, 12, e imediatamente se instalou no primeiro lugar do ranking, onde permanece desde então.

Na trama, Go Da-rim (Ahn Eun-jin) é uma mulher solteira desesperada por um emprego estável numa empresa de produtos para mães e bebês. Para conquistar a vaga, ela inventa que é casada e mãe.

No entanto, a sua vida vira de cabeça para baixo quando ela beija acidentalmente Gong Ji-hyuk (Jang Ki-yong), um líder de equipe frio e perfeccionista que logo se torna seu chefe.

Ao todo, a série terá 14 episódios, dois já estão disponíveis. A cada semana, saem dois novos episódios, sempre às quartas e quintas.