BBB23: Confira o perfil dos jogadores que podem se dar bem no jogo segundo astróloga

Segundo a astrologia, acompanhando a data de nascimento dos participantes do Big Brother Brasil 23, os perfis que mais podem se dar bem dentro do jogo são de Key Alves, Gabriel Santana, Marvvila, MC Guimê e Fred Nicácio. Segundo análise de cada um, nos permite conhecer um pouco deles e da maneira que irão lidar com as situações que enfrentarem na casa.

Key Alves

A jogadora de vôlei tem Sol e Mercúrio em Capricórnio, Vênus em Sagitário e Marte em Peixes. Ela é séria, mas adora uma aventura romântica. Está determinada a ganhar e pode se sujeitar a tudo para conseguir alcançar suas metas. Ela é esforçada e se submete ao que for preciso para isso.

Gabriel Santana

Gabriel é libriano com Mercúrio em Libra, Vênus em Leão e Marte em Sagitário. Ele é de boa, detesta brigas e confusões e vai fazer o papel de conciliador quando as coisas ficarem mais difíceis entre os participantes. Adora uma aventura e de ser o centro das atenções.

MC Guimê

MC Guimê é escorpiano com Mercúrio e Vênus em Sagitário e Marte em Câncer. Ele é sensível e intuitivo; pode tentar ser dissimulado e reservado na maneira de jogar, mas sem sucesso. Tem um conflito dentro de si entre se abrir e se preservar; é desconfiado e gosta de transparência nos relacionamentos. Mas fica confuso quando a desconfiança fala mais alto.

Fred Nicácio

Fred tem Sol e Mercúrio em Peixes, Vênus em Capricórnio e Marte em Touro. Fred é sensível, intuitivo e sério na maneira de se relacionar. Ele é selectivo e, se ficar com alguém, é bem possível que a relação se estenda para fora da casa. Ele não gosta de brincar com seu coração e com o coração de ninguém. Não gosta de brigas, mas se entrar em uma, pode ser o mais agressivo de todos.