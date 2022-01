BBB22: Rodrigo pensa em mudar postura após conversa com psicóloga

Na tarde de hoje, os participantes BBB 22 tiveram consultas individuais com a psicóloga. As conversas aconteceram no confessionário e alguns deles soltaram comentários durante o dia, foi o caso do Rodrigo. Enquanto se preparava para a festa do líder Douglas, Rodrigo questionou se podia, ou não, falar sobre o assunto. "Pode, eu já falei também", tranquilizou Bárbara.

Angustiado e pensativo, o brother falou que precisava colocar o pé no freio dentro da casa. "Eu me senti, talvez, que tenha que apertar o pé um pouco no freio, entendeu?, falou Rodrigo. "Ela falou que você tinha que colocar o pé no freio?", perguntou outra sister. "Não falou o que eu tenho que fazer, mas eu senti isso", concluiu o brother.