'Se o Arthur não salva, eu salvo', avisa Arcrebiano sobre Carla

O paredão falso do "BBB 21" está dando o que falar. O ex-BBB Arcrebiano usou suas redes sociais para pedir mutirão de seus fãs em apoio a Carla Diaz. A atriz está na berlinda "fake" ao lado de seu affair Arthur, Caio e João.

"Salva a Carlinha aí pra ela voltar 100%, ela tá muito cega nesse jogo mas ela vai votar muito bem nesse jogo", disse.

O educador físico ainda alfinetou Arthur, que era o anjo da semana e imunizou Projota ao invés de Carla. O casal desde então vive uma crise. Bil disse:

"Se o Arthur não salva, eu salvo", avisou.

A pessoa mais votada pelo público no paredão falso, deixa a casa na próxima terça, vai para um quarto secreto e ainda ganha um veto do anjo para ser usado na sua volta, com prazo de uso de duas semanas. O escolhido pelo público ficará em um ambiente com televisões, mas sem som. Quando quiser ouvir, terá que usar 1 ficha e poderá escutar o áudio por 2h. O brother terá 6 fichas ao todo para utilizar quando solicitar. Já o segundo e o terceiro colocado escapam do veto da próxima prova do líder. Já o quarto colocado na votação da berlinda fake ganha voto com peso 2 quando for ao confessionário.