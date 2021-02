Sarah diz que 'roçou' em Gil durante prova: 'Não subiu nada'

Na madrugada desta sexta-feira (19), na cozinha do VIP, Sarah contou uma experiência dentro do reality em que viu que Gilberto não ficou excitado com suas "roçadas". Em papo com Rodolffo, Camilla de Lucas, Fiuk e Sarah, Juliette brincou que a líder da semana estava convidando Caio, Rodolffo e Fiuk para dormirem com ela. Sarah, então, se justificou.

"Os moços bonito aqui e eu vou ficar com Gil e Juliette? Com essas guerra de aranha na cama?", brincou Sarah. "Gil não é bobo, meu filho", alertou Juliette. Sarah, então, contou que o brother não se empolgou com ela "roçando" nele ao longo da disputa da primeira prova do líder do confinamento - em que as duplas precisavam ficar abraçadas em cima de toten.

"Gente, o negócio do Gil não sobe. Na primeira prova (do líder), tava eu e ele agarrado e eu rocei no treco dele e continuou mole do mesmo jeito. Não subiu foi nada. Não tem nada que fique duro não", disse ela. O doutorando de economia ficou chocado com a revelação da sister. "Meu Deus", gritou.

A consulta de marketing digital ainda revelou que Gilberto ficou a alertando que estava havendo alguns "toques" além do normal. "Naquela prova, eu ficava abraçada com ele e esbarrava no troço dele. Ele falava 'amiga, amiga, eu acho que você está encostando no meu negócio'. Falei que era o microfone. Eu nem tô sentindo esse negócio", finalizou a Sarah.