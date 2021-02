Saiba quem são as duas sisters já cogitadas por Karol Conká para o próximo paredão

Karol Conká é a nova líder da semana. Um dos atributos do posto, é a indicação de um brother para o paredão. A polêmica curitibana, que já arrumou confusão com diversos participantes, já cogita dois nomes para a eliminação: Sarah e Camilla de Lucas.

Enquanto arrumava suas malas para ir para o quarto do líder, a sister revelou para Lumena que Camilla é uma possível indicação para o paredão e justificou: "Ela não tá falando comigo. O abraço lá fora foi o mais xoxo", comentou ela sobre Camilla no momento de parabenização pela liderança.

Apesar disso, Karol disse que não acredita que a influencer pode ser eliminada. Segundo Conká, a intenção é só dar um “susto” em Camilla. ”Mais por um susto, porque eu sei que ela não sairia. (...) Não quero que ela saia”. Lumena rebateu dizendo que a estratégia não faz sentindo: “O certo é colocar no paredão quem você acredita que irá sair do jogo”.

Quem também está na mira da rapper é Sarah. No quarto do líder, Karol conversou com Nego Di, Lumena e Pocah. Ela disse que foi satisfatório vencer a prova do líder, pois quem estava no totem vencedor antes da troca era Sarah.

"Eu acho que vou indicar ela. Hoje eu indicaria ela", disparou Karol. "Se eu indicá-la, não tem bate e volta. Aí ela vai, vai. Ela pode até voltar do paredão, porque o público pode até tá gostando desse jeito dela aí. Mas o gostinho de botar ela é muito bom, porque ela faria isso comigo", continuou.

Em seguida, Nego Di calcula ao menos sete votos da casa em Gil. "Se for um paredão, Sarah, você [Nego Di] e Gil, não tem como saber quem sai. Acho que ela sai", especula Karol.