Fiuk questiona quem lhe deu a banana no queridômetro do BBB

Fiuk aproveitou um momento que todos os participantes estavam reunidos esperando a ação de um patrocinador na sala do "BBB 21" para indagar quem lhe deu uma a banana no queridômetro. "Galera, alguém poderia me falar quem me deu a banana? Só para não ficar forçando a amizade", questionou.

A situação fez o elenco cair na gargalhada. Fiuk se dirigiu então para a cantora Pocah. "Quem me deu a banana só para não ficar forçando amizade?", perguntou. A moça disse que não tinha sido ela e retrucou a pergunta querendo saber o motivo de ser questionada. Fiuk respondeu dizendo que pensou que ela não havia ouvido.

A responsável pela banana para Fiuk foi a atriz Carla Diaz. Desde o início do programa os dois vem tendo algumas rusgas. Carlinha não se acusou.

"Pensei que estivesse suspeitando que teria sido eu", rebateu a sister. O elenco ainda colocou mais fogo no parquinho, mas ninguém respondeu a pergunta do ator. "Eu queria saber para não ficar forçando aquela parceria, se não fica naquela forçação. Me dá o negócio e me abraça, fica falando: 'Você é lindo', 'Você é demais'", completou.