Presidente Lula no BBB 24? Boninho posta spoiler e web sugere Lula como participante

Na última quinta-feira (4), Boninho divulgou um vídeo com impressões de mãos feitas a tinta e aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs do BBB 24. No X, alguns internautas brincaram com os possíveis participantes da edição deste ano depois de observarem as imagens e até o nome do Presidente Lula fez parte da lista.

No vídeo, o diretor do Big Brother Brasil dá spoiler dos confinados e em cada trecho da gravação aparece uma mão diferente. Uma delas, pintada com tinta vermelha, tem apenas nove dedos e um internauta brincou sobre a possibilidade de ser a do político. "Quebra tudo, Presidente Lula", escreveu.

Após a postagem viralizar, até mesmo Lula entrou na brincadeira, respondeu e também chamou atenção. "Mas é a mão direita ou esquerda?", ironizou ele.

Tweet em que o presidente reage sobre a lista de participantes do Big Brother Brasil (Foto/Reprodução/Twitter: @LulaOficial)

Quem está confirmado no BBB 24?

Até o momento, dois nomes foram revelados durante a programação da TV Globo: MC Bin Laden (camarote) e Leidy Elin (pipoca). Nesta sexta-feira (5) acontece o "Big Day", o dia em que os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara mostram quem estará na edição deste ano. Os participantes são revelados nos intervalos dos programas da emissora, começando pela tarde e indo até à noite.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)