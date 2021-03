Pocah não aceita voto de João e vai tirar satisfação: 'Está com deboche?'

Após a formação do paredão do “BBB 21”, Pocah, indicada à berlinda com quatro votos da casa, foi tirar satisfações com João sobre o motivo dele ter indicado ela. Além do professor de geografia, Gil, Sarah e Juliette votaram na funkeira.

"Entre as opções que eu tinha aqui com as imunidades que estavam distribuídas, você não seria minha opção. Mas ali dentro, no momento que eu entrei, você se tornou minha opção", disse o brother.

A sister, então, disse que só queria expor o que estava pensando. "Tudo bem, você tem todo direito de fazer isso", respondeu João. "Mas ‘tá’ com sorriso, com deboche por que João?", perguntou. "É, João, você tem um ar de deboche em cima das coisas", continuou. "Porque eu sou assim, véi", rebateu o brother.

Pocah questionou novamente o porquê de João tê-la respondido com "ar" de deboche. João respondeu perguntando por que a sister ficou "tão afetada" com o voto dele e a cantora disse querer saber o que fez para se tornar uma opção de voto do participante.

Após o desentendimento, ela foi para a varanda chorar e desabafar com Projota. O rapper criticou a "arrogância" do brother e disse que também já foi magoado por ele.

"Por mais que ele seja uma pessoa legal, uma pessoa simpática, consiga agregar as pessoas ao redor dele, ele tem essa qualidade. Mas ele tem defeitos também. E um defeito dele tá nessa arrogância aí. Quando ele precisa entrar num conflito com a pessoa, ele machuca. Ele me machucou naquele dia, machucou profundo. E agora ele te machucou", respondeu o rapper