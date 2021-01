Pipoca, mas nem tanto: no 'BBB 2021', seis dos 'anônimos' têm um 'pezinho' na fama

Desde o anúncio dos 20 participantes do "BBB 2021", o pessoal na internet já tratou de vasculhar os perfis de redes sociais dos dez selecionados para o time Pipoca — que, ao contrário do Camarote, deveria ter só anônimos que enviaram vídeos pedindo para participar do reality show. Segundo um levantamento do UOL, seis dos dez integrantes do Pipoca, no entanto, já tinham um "pézinho" na fama. É verdade que nenhum deles é um Fiuk ou uma Carla Diaz, mas esse pessoal já era bem "aparecido" nas redes sociais ou em outras áreas.

Kerline Cardoso

A cearense é a "influenciadora dos influenciadores" — o seu trabalho, antes do "BBB 2021", era gerenciar a carreira de outros "famosinhos" das redes sociais. Ela chegou até a trabalhar com Rafa Kalimann, participante da edição anterior do reality show.

Arthur Picoli

Ele já foi jogador de futebol e até Mister Espírito Santo! O capixaba passou por times como Atlético Goianiense e Ponte Preta, sempre nas categorias de base, antes de deslanchar como modelo — no concurso de Mister Brasil de 2016, ele ficou com o sexto lugar.

Arcrebiano Araújo

Além do nome exótico, Arcrebiano, que também é do Espírito Santo, chamou a atenção por ser ex-namorado de uma famosa: Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa. Com o amigo Rodolffo também entre os participantes, a sertaneja ficou sem saber para quem torcer.

Lumena

Após anos se dedicando à psicologia, Lumena encontrou uma nova carreira onde menos esperava: como DJ de pagodão baiano. Apelidada de "rainha do Ara Ketu", ela também chegou a trabalhar com Felipe Neto na empresa Play9, como roteirista.

Thaís Braz

A estonteante modelo goiana foi musa de Felipe Araújo no clipe de "Reincidente", que foi visto mais de 22 milhões de vezes no YouTube. Apesar de fazer photoshoots para várias marcas de roupas, Thaís também tem (ou melhor, tinha) um emprego "normal" em uma clínica popular.

Sarah Andrade

Talvez a mais "VIP" do time Pipoca, Sarah Andrade já foi convidada de Leonardo DiCaprio em uma das lendárias festas do ator em Hollywood. Por lá, a consultora de marketing digital disse que conheceu várias celebridades, incluindo o cantor Chris Brown.