O que tem hoje no BBB 23? Domingo (26/2) é dia de Prova do Líder e do Anjo

A Semana Turbo do "Big Brother Brasil 23" segue acelerada. Neste domingo (26), haverá uma prova que definirá tanto o Líder quanto o Anjo da semana. O primeiro colocado será o Líder e terá direito a um veto na próxima prova, enquanto o segundo colocado será o Anjo, que será autoimune e terá o poder de indicar um brother para o Paredão.

Além disso, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o último colocado na prova ficará de fora da próxima disputa pela liderança, na próxima quinta-feira (2). E, para aumentar ainda mais a tensão, o Castigo do Monstro será o próprio Paredão. Assista à explicação sobre a dinâmica:

Líder, Anjo e... Paredão

Ainda no domingo, um novo Paredão será formado, com o Líder indicando um participante e os outros brothers votando. O indicado pelo Big Fone e o emparedado no Castigo do Monstro também estarão na berlinda.

Após a votação, será realizada a Prova Bate-Volta e três brothers vão disputar a preferência do público. O escolhido para deixar a casa será eliminado na próxima terça-feira (28).

Como será formado o Paredão