Lucas Penteado decide processar Karol Conká

O participante desistente do Big Brother Brasil 21 Lucas Penteado irá processar a curitibana Karol Conká, ainda confinada no reality show. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, os advogados do ator já tomaram a decisão judicial.

Conforme o jornalista, os representantes de Lucas processarão Karol cível e criminalmente devido às atitudes dela em relação ao rapaz. A cantora é acusada de ter feito tortura psicológica.

Em conversa com Lo-Bianco, Fernando Santos, advogado de Lucas, informou que a decisão de acionar a Justiça partiu da família dele. Além disso, declarou que pretende avaliar outras situações de Lucas enquanto o rapaz esteve no "BBB21".

“Algumas atitudes só serão tomadas com a ciência e autorização do Lucas, pois sabemos que portas se abrem, assim como se fecham”, disse.