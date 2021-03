Juliette conta que ator global namora seu professor e Gilberto pira

Uma revelação deixou Gilberto “atiçado” nesta segunda-feira (8), na casa do “Big Brother Brasil 21”. Juliette contou que o ator Irandhir Santos, o Álvaro da novela "Amor de Mãe", namora seu professor de Sociologia. O pernambucano já havia dito que era muito fã do ator, mas não disse o nome do artista.

Após o cinema do líder exibir um capítulo inédito da novela nesta segunda-feira, a produção global virou assunto na casa e Juliette disse que conhecia Irandhir. Foi quando Gil surtou após a paraibana dizer que ele é homossexual assumido e comprometido com o professor da sister.

"Eu sei que você é casado, com todo respeito, mas eu lhe amo! Que homem!", exclamou Gil com seu humor característico.

O Gil é apaixonado por um ator que ele pensava que era hétero, e ele é casado com o professor da Juliette e o Gil não sabia que o ator é gay e casado KKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/P9t0QoLDEg — edu ardo (@librimonio) March 8, 2021

Juliette brincou que seu professor não era ciumento. Gil continuou o recado para o ator: "O meu amor por você é verdadeiro. não consigo não declarar meu amor".

A sister atiçou o amigo dizendo que o relacionamento deles era monogâmico, mas Gil fez uma proposta mais "saidinha": "Mas se quiser abrir para mim, eu aceito."