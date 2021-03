Campeão do 'BBB10' avalia elenco da edição atual: 'Povo frouxo'

Marcelo Dourado, campeão do “Big Brother Brasil 10” usou o Twitter para alfinetar o elenco da edição atual do reality. Ele comentou uma postagem que critica as ameaças de desistência por alguns dos atuais confinados.

"Cara, que saco esse negócio de dizer que vai desistir. Toda hora é um. Esse povo não assina contrato não? Não tem multa não?", dizia a postagem original. Polêmico, Dourado acrescentou: "Povo frouxo mesmo".

Dourado esteve no “Big Brother Brasil” nas edições de 2003 e 2010, sendo campeão na última. O lutador marcou sua trajetória no reality pelo seu envolvimento em muitas brigas.