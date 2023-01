Bruna Griphao chora em conversa com Gabriel

Na tarde desta quarta-feira (25), Bruna Griphao e Gabriel conversam sobre o jogo. Os dois estão afastados desde o aviso de Tadeu Schmidt sobre a relação que eles vinham tendo dentro da casa.

Em determinado momento da conversa, a atriz disse que está abalada com os últimos acontecimentos. "Estou com muito medo de estar sendo trouxa. Eu acho que fiquei bem abalada com o que aconteceu e eu preciso de um pouquinho de paz, não quero mais guerra".

Gabriel comenta: "Queria muito poder te consolar". A atriz, por sua vez, responde:

"Não consigo nem te olhar direito. Tipo, mexe muito, fico mal, tô tentando ignorar isso".