Brothers disputam Prova do Anjo no BBB 22

Em duplas, participantes do Big Brother Brasil 22, disputam na tarde desta sábado, 12, a prova do Anjo. Dividido em dois grupos, eles precisam encher um recipiente de água. Uma pessoa fica no tanque pegando a água, passa para sua dupla, que precisa encher um recipiente.

Uma bolinha dentro do cilindro precisa ser retirada para sinalizar a dupla campeão.

A dupla vencedora, ganha R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

Grupo 1:

1 - Eslovênia e Lucas

2 - Eliezer e Brunna Gonçalves

3 - Maria e Vinicius

4 - Douglas Silva e Natália

Grupo 2:

1 - Laís e Bárbara

2 - Jessilane e Linn da Quebrada

3 - Arthur Aguiar e Tiago Abravanel

4 - Paulo André e Pedro Scooby