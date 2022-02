BBB22: Arthur Aguiar conta sonho de casamento para Abravanel: 'Sabia que era com ela'

Os brothers Arthur Aguiar e Tiago Abravanel estão na sala do BBB 22, quando o carioca conta o sonho que teve mais cedo na casa: "Sonhei que eu casava... Sou casado no papel, mas a gente não fez uma festa de casamento. E a gente falou que quer casar, né? Foi muito maneiro", diz, animado, referindo-se ao seu relacionamento com Maíra Cardi.

Ele continua a contar do sonho: "É louco, porque eu sabia que era com ela, porque a família dela também estava lá, a minha também, mas eu não a vi de noiva. Acabou antes...". "Que bom, né?", responde Tiago.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi se casaram no final de 2017, em uma cerimônia íntima para familiares. Na época, Maíra contou ao Gshow que combinou tudo com a empresária do ator. Elas disseram que uma revista faria fotos do casal para uma matéria de Ano Novo, por isso ele tinha que vestir branco.