BBB 24: o que rolou na madrugada deste domingo (18/2)? Choro, combinação de votos e Wanessa na mira

Na madrugada deste domingo (18) teve choro, combinação de votos e desconfiança entre os brothers da casa mais vigiada do Brasil. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Giovanna cai no choro e se desculpa

Davi e Giovanna se desentenderam após a Prova do Anjo, quando o baiano a questionou como era ter chegado até a segunda etapa da prova sem ter levado o carro (que ficou com Michel). “Não ligo, eu fiquei em primeiro, isso pra mim é o que mais importa”, rebateu.

Durante a madrugada, Giovanna desabafou com MC Bin Laden e chorou ao falar sobre ter lesionado o pé: “Aqui, eu não consigo fazer nada do que eu faço normalmente". A frustração da participante foi ponderada com resiliência: “Lógico que eu queria ter ganhado, mas o fato de eu ter conseguido chegar lá em cima, é o que para mim fez muita diferença [...] Eu senti que eu tenho utilidade ainda", declarou.

Em seguida, Giovanna se desculpou com Davi pela situação pós Prova do Anjo.

Desconfiança entre os brothers

MC Bin Laden criticou Michel em uma conversa com Lucas Henrique, citando uma situação presenciada dias antes: "Ele falando mal da Wanessa no quarto uma vez. No mesmo dia ele estava sentado lá com ela. Bichão é falsão, tem vários disse me disse, mas deixa ele", declarou.

Após o pedido de desculpas de Giovanna, Davi afirmou: "Eu estou sentindo que as pessoas estão me tratando muito diferente depois que eu voltei do Paredão", disse o brother, em conversa com Isabelle. A manauara respondeu: "Aceita, Davi. Querem falar contigo? Aceita normal [...] É um jogo de convivência, e nem todo mundo se aproxima da gente por interesse".

Enquanto Davi segue com o pé atrás com algumas pessoas, Fernanda também desconfia do baiano. Ela disse: "Ele está sempre na espreita, né?", quando Pitel temeu que o brother tivesse escutado uma conversa do Quarto Gnomo.

Próximos alvos e quem está se saindo melhor

No Quarto do Líder, Michel, Giovanna e Raquele falaram sobre a formação do Paredão. Pitel acredita na indicação de Raquele em Deniziane, enquanto o restante do grupo pretende votar em Lucas Henrique. "As certezas que a gente tem são: a Deniziane no Paredão pelo Líder, a Fernanda como mais votada da casa, e o nosso voto é o Lucas", afirmou Pitel.

Ao pensar em uma alternativa de votos, o nome de Wanessa foi um dos mais cotados. "Acho que o melhor cenário agora é a Wanessa como a segunda opção", disse Raquele. Rodriguinho completou: "então vai na Wanessa, gente" e, em seguida, se saiu: "Mas eu não posso".

Em uma troca de elogios, Lucas Henrique disse que MC Bin Laden é um dos protagonistas do BBB 24. Por sua vez, o funkeiro declarou que Lucas é um dos grandes articuladores da edição. Ambos também acreditam que Leidy Elin e Pitel também são jogadores fortes.

Na opinião de Rodriguinho, Lucas Henrique é o mentor de Yasmin e Wanessa. Fernanda acha que Isabelle é uma das favoritas do BBB 24, mas Rodriguinho argumentou em discordância: “Ela não me passa confiança, não adianta. É um olhar vazio. Muito legalzinha, gente boa, mas o olhar vazio...".