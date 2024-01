BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (29/01)? Barraco e repercussão do Paredão

A madrugada desta segunda-feira (29), pós-formação de Paredão, foi de clima tenso entre os brothers. Depois de uma noite tensa com votação e Prova Bate e Volta, os ânimos falaram mais alto e teve lavação de roupa suja com direito a plateia. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Salvo do Paredão

Davi e Pitel escaparam do Paredão na Prova Bate e Volta e teve gente que não gostou nada do resultado. O baiano, que foi o mais votado da casa, comemorou sozinho sua conquista pulando na piscina.

"Eu voltei! Eu voltei! Tô VIP nessa semana e semana que vem! Obrigado, Deus!", celebra ele.

Na sala, Davi ainda disse que quiseram ver sua derrota. "Quiseram ver minha derrota, mas não vão ver, não", disse.

Fogo no parquinho

No Quarto do Líder, MC Bin Laden conversa com Lucas Henrique e chama Isabelle de falsa, após indicá-la direto ao Paredão. Usando a Central do Líder, o brother revelou o voto da manauara, que foi em Lucas.

Pouco depois, na área externa, o funkeiro jogou uma "indireta" para Isabelle ouvir. Ele falou para Rodriguinho: "Eu vi quem votou no Lucas ali. A falsidade exala mais que tudo".

A dançarina não deixou por menos e partiu para o confronto. "O que tu tá falando, maninho? Quer falar para mim? Eu falei para ele que eu votei nele", responde a sister. "Estou falando com você? Você é falsa mesmo", retruca Bin Laden.

"Você é sonso e você, sim, é manipulador", dispara Isabelle. "Você é manipulada", rebate o funkeiro. "Se eu fosse, eu estava com você jogando", retruca a sister.

Repercussão da treta

Após os ânimos se acalmarem, Wanessa comentou com Yasmin sobre comportamento de Davi durante a briga, que estava sentado tomando chá.

"Eu só fiquei observando ele vendo a amiga dele nessa situação... Se fosse você eu ia ficar desesperada pra te proteger. Ele ficou aqui friamente, tomando chá, observando tudo como se não fosse a irmã dele no jogo. São essas coisas que a gente tem que observar", disse a cantora.

