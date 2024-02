BBB 24: Giovanna diz não acreditar que homem foi à lua

A noite desta segunda-feira (19) no BBB24 foi de fortes emoções. No meio dos acontecimentos, enquanto conversava com outros brothers, Giovanna afirmou que não acredita que o homem já pisou na Lua.

A sister falava sobre a ida do homem à lua em 1969, com Michel e Lucas Henrique. “Você não acredita, não? Eu acredito”, perguntou Michel. “E por que nunca mais voltou?”, rebateu Giovanna.

A sister explica o motivo pelo qual não acredita na ida à lua



“Ah Giovanna, acho que por missões e tal. Você não acredita?”, insistiu Michel.

“Não acredito. Porque [tem] poucas evidências, para começar, mas tudo bem, isso justifica pela época. Mas o fato de nunca mais ter voltado, principalmente com a tecnologia e o interesse, principalmente financeiro hoje, não justifica o porquê. Nunca mais, nunca mais”, explicou a sister.