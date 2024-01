BBB 24: entenda como vai funcionar o 'Puxadinho' e votação no Fantástico

O Fantástico deste domingo (07) vai apresentar ao vivo mais 13 candidatos para entrar no BBB 24. Uma votação será aberta e o público poderá escolher dois novos concorrentes, que entram direto no reality e se juntam aos 18 anunciados na sexta-feira (05).

O resultado da votação será divulgado durante a estreia do programa, nesta segunda-feira (08), que já vai ter a entrada dos dois escolhidos pelo público, um brother e uma sister. Eles já entram com imunidade no primeiro paredão. Com isso, já serão 20 participantes na casa.

Os 11 que sobraram vão para uma outra votação ao vivo durante a estreia do BBB 24.

No primeiro programa, o elenco já escolhido participa de uma dinâmica ao vivo. Eles terão a missão de escolher mais seis pessoas dentro do grupo que sobrou para entrar na disputa pelo prêmio milionário.