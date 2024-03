BBB 24: Beatriz vai ser expulsa? Boninho se pronuncia; veja

A festa desta sexta-feira (1º) foi agitada no Big Brother Brasil. Em meio ao show de Wesley Safadão, brothers e sisters cantaram empolgados os principais sucessos do artista. Uma dessas pessoas que não se conteve e tocou no cantor foi a influenciadora Beatriz. Nas redes socais, alguns internautas cogitaram expulsão da participante, já que ela tinha tomado advertência dias antes.

No X (ex-twitter), a #beatrizexpulsa ficou em primeiro lugar entre os assuntos da rede. Até a apresentadora Sônia Abrão se manifestou na internet. "BBB 24 BIA VAI SER EXPULSA? TOMARA QUE NÃO!! Ela tocou no Wesley Safadão", diz a postagem. O Big Boss rebateu: "Não!! O que ela não pode é subir no palco se existe um "separador"! Ele está no gramado, sem problemas!", pontuou o diretor do reality.

VEJA MAIS

O cantor Wesley Safadão também me pronunciou: