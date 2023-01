BBB 23: Psicóloga fala da importância de tema ser abordado em reality

O apresentador do 'BBB 23', Tadeu Schmidt deu um recado antes da formação do primeiro paredão da edição, ontem, 22. Ele chamou a atenção para o modo como Gabriel e Bruna Griphao vêm conduzindo a relação e de como os participantes têm visto tudo isso.

“Antes da gente falar de Monstro e de Paredão, tenho umas coisinhas pra falar pra vocês. Não é um diálogo, é um toque. Cara de Sapato falando sobre Gabriel e Bruna: ‘Vocês são chatos’. Tina: ‘Vocês são tóxicos’. Eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde, às vezes quem tá de dentro não consegue ver, mas quem tá de fora vê. Ontem, Gabriel disse: 'daqui a pouco está na hora de você levar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, algumas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", alertou Tadeu após mostrar imagens da relação do casal.

Logo em seguida, Gabriel pediu para Bruna “limpar a imagem dele” ao vivo e ela disse se sentir culpada pela “chamada” de Tadeu. “O abusador sempre tem o mesmo padrão de comportamento, vai usar muita manipulação, tentar te afastar de pessoas que são importantes, vai te colocar numa posição de culpa, como por exemplo, Gabriel quando fala com Bruna diz: ‘então você vai ter que me defender’. Esses são os sinais mais importantes para que a mulher observe se está em um relacionamento abusivo”, explicou a psicóloga Ana Caroline Ferreira, especialista em terapia cognitivo comportamental e formação em psicopatologia e transtornos ansiosos.

A psicóloga Ana Caroline Ferreira é especialista em terapia cognitivo comportamental e formação em psicopatologia e transtornos ansiosos. (Arquivo Pessoal)

Após Bruna ser bombardeada com a informação, ela se culpou e ficou preocupada com a imagem de Gabriel fora do jogo. A sister foi acolhida no primeiro momento por algumas mulheres da casa, e o brother pelo elenco masculino. “Vivemos em uma sociedade machista, onde homens vão sempre priorizar a defesa de outro homens, infelizmente, e até mesmo dentro do próprio programa, também estamos vendo uma rivalidade feminina acontecer. Então, precisamos sempre ter uma rede de apoio (pessoa que amamos e principalmente confiamos) que é quem vai nos alertar dos comportamentos disfuncionais que existem dentro de uma relação, tendo em vista que quem está dentro da relação tem a dificuldade de perceber”, alerta a profissional.

O BBB ao longo dessas 23 edições, assim como a sociedade, evoluiu, o programa também assumiu um papel ainda maior perante o público, de pontuar o que é certo e errado. Por exemplo, Marcos Harter foi expulso do BBB 17 após indícios de agressão a Emilly Araújo. Para que a situação de Bruna e Gabriel não chegar a esse ponto, Tadeu conversou com os participantes. “Hoje em dia, com o avanço das redes sociais conseguimos ter maior acesso ao que se trata o relacionando abusivo, antigamente o abusivo era sinônimo de agressão física, hoje sabemos que vai além, existe a questão psicológica também! E esse tema não precisa ser um tabu, um programa de rede nacional pode explorar de diversas formas, como por exemplo: no cinema com o líder passar a série Bom dia, Verônica’, ou até mesmo, ter psicologia disponível para alertar a vítima dentro do confessionário”, acrescenta.