BBB 22: ex-brother Felipe Prior fala como venceria Arthur Aguiar no reality

Arthur Aguiar é um dos jogadores do BBB 22 que mais fez sucesso e conquistou o público do programa. Sua postura e estratégias conseguiram dar um pouco de ânimo à edição, que estava sendo considerada um “fracasso” na Web. Felipe Prior, um dos maiores jogadores da edição 20 do reality, comentou sobre a comparação que muitos internautas estão fazendo entre ele o ex-rebelde. O arquiteto chegou a falar como venceria Arthur.

Durante uma entrevista, o ex-brother fez algumas avaliações sobre o possível favoritismo do cantor e ator. “O Arthur vem conquistando o público cada vez mais, mas acho que ainda é cedo para cravar que ele ganha o programa. Eu até acho que ele chega na final, mas até lá tem muita coisa para rolar antes de declarar ele campeão”, disse Prior.

Ele ainda falou como agiria para ganhar Arthur: “De qualquer forma, acredito que a melhor forma de ganhar do Arthur é deixar ele pensar que está muito forte, muito bom no jogo”, declarou o arquiteto.

Segundo o Prior, quanto mais corda se dá a um participante do BBB, mais ele tende a se enforcar. E a possibilidade de desagradar o público é grande:

“É natural com qualquer pessoa, ainda mais um cara que é do camarote e já tem uma fama. Se em algum momento ele tiver uma certa soberba, achando que já ganhou, ou que está muito forte no jogo, o público não vai gostar disso. Se bater de frente, ele está moldado para estar na retaguarda, mas se você der poder para ele e conseguir extrair dele esse sentimento de que já ganhou, talvez seja uma boa forma de tirar o título”, afirmou o ex-BBB 20.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)