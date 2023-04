Amanda, Larissa e Domitila estão no 16º paredão

Logo após a prova do líder um novo paredão foi formado e Ricardo Alface indicou Amanda. Domitila foi emparedada pela casa e puxou Larissa no contragolpe.

Durante a justificativa do líder, Alface disse:"Tem algumas coisas que eu discordo que ela fala. Eu sempre me questiono quando ela fala que não tinha voz no Quarto Deserto. Me questiono muito, o que Amanda fez para poder ter a voz. Toda vez ela cedia o voto dela e não questionava".

As emparedadas receberam o tempo de 30 segundos para se defenderem e Larissa disse: "Gente, então, estou indo com duas pessoas que eu sei que são pessoas que tem potencial, muito potencial, porque eu fui aí fora, eu vi, então estou com medo, mas eu sempre me arrisquei na minha vida, eu sempre tive coragem".

VEJA MAIS

Já Domitila Barros falou sobre o sonho que já realizou por ter entrado na casa. "Eu devo permanecer no BBB 23, Tadeu, porque é um sonho já realizado, é um sonho que eu acredito muito, eu comecei a ser feliz agora, fui Líder. Eu acredito que tem muita coisa aqui pra ser feliz".

Amanda também pediu apoio do público. "Eu costumo dizer que eu sou uma longa história, tem capítulos que eu gosto, tem capítulos que me assustam, mas todos fazem parte de mim. Eu sei o fim que eu quero, mas quem vai decidir que está na hora de eu parar de escrever, são vocês".