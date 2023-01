BBB 23: primeira festa do líder terá como temas 'Novela de época' e 'Baile funk'

As líderes Bruna Griphao e Larissa vão encerrar o reinado duplo com uma comemoração que une o estilo preferido de cada uma na mesma festa, nesta quarta-feira (25). Novela de época será a temática da atriz, enquanto a professora de Educação Física vai comemorar a liderança com um baile mega funk, um estilo musical que faz sucesso em seu estado, Santa Catarina.

Inaugurando uma novidade da temporada, Bruna e Larissa terão momentos especiais na festa desta quarta. A carioca será presenteada com um set que simula uma cena de ação: um cavalo maquinado para montar e um telão com imagens de fundo darão o efeito de uma sequência de novela protagonizada pelos confinados.

A catarinense, por sua vez, terá direito a registros exclusivos de momentos de curtição com os amigos na festa, com videoclipes produzidos em tempo real no local. As imagens serão gravadas pela câmera de um dummy e exibidas simultaneamente à captação para todos assistirem.