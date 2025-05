Baterista Moacir 'Rato' comemora 75 anos com o show 'O Pulo do Rato'

O baterista e compositor paraense Moacir "Rato" Leônidas, também conhecido como Mestre Rato, enfrenta desde 2021 um câncer que, apesar de ser um obstáculo para a continuidade de seu trabalho, não tirou dele a alegria e o amor pela música, característicos de seu estilo enérgico e dinâmico com as baquetas. Nesta sexta-feira, ele celebra 75 anos de vida com o show "O Pulo do Rato", com amigos e admiradores, às 21h, no Bar Municipal (rua Municipalidade, 1643). Com o baterista, participam do espetáculo os cantores Rosa Cor, Karla Nogueira, Márcio Montoril, Paulinho Moura e Junior Almeida. Os ingressos custam R$ 30 (por pessoa) e a mesa, R$ 120.

Moacir José Santos Leônidas, nasceu na Ilha das Onças, em 1950 em Belém. O artista possui uma trajetória que ultrapassa as fronteiras da MPB, inclui jazz, música afro-brasileira e tradições amazônicas. Como mestre e carinhosamente chamado por outros músicos como “maestro”, Rato se destacou não apenas pelo domínio da bateria, mas também pela forma inovadora com que propôs uma fusão entre ritmos regionais e influências jazzísticas. “Tocar é continuar vivendo do meu jeito. É agradecer por cada batida”, diz o músico.

De forma autodidata e intuitiva, sua trajetória iniciou nos anos 60, quando se apaixonou pela percussão. Pioneiro na introdução de elementos do jazz nas composições e arranjos de músicos da Amazônia, fundou e liderou diversas formações musicais. Como produtor musical e arranjador combinou ritmos como carimbó, merengue e outros sons tradicionais da região com harmonias e improvisações típicas do jazz.

Entre seus parceiros de música acumulados ao longo dos anos, se destacam o cantor Walter Bandeira, o guitarrista Bob Freitas e o cantor e compositor Maca Manesky. Com Walter, Bob e o pianista Leslie (Sam), inaugurou a boate do Pará Clube de Belém, 1979. Também tocou com nomes importantes como Leila Pinheiro e Pinduca, Waldick Soriano, Wando, Leci Brandão, Paulo Guedes e o cantor Nelson Gonçalves. E, ainda, integrou o Projeto Pixiguinha, acompanhando Sivuca e Ángela Maria.

Nos anos 1980, a convite do pianista Guilherme Coutinho, fez apresentações na Assembleia Paraense (AP), antes de se mandar para o Rio de Janeiro, onde participou do Projeto Seis e Meia, acompanhando Leni de Andrade e João de Aquino, tendo como violoncelista, o Jaques Morelembaum. Quando retornou a Belém, o Maestro João Bosco Castro o convidou para uma turnê com o madrigal da Universidade Federal do Pará (UFPA), por várias cidades da Europa, França, Suíça e Alemanha.

Nos dias atuais, Mestre Rato, dedica-se ao tratamento de um câncer que lhe acometeu no ano de 2021. Resiste bravamente, em meio as dificuldades relativas ao tratamento e as consequências da doença, seu bom humor e alegria são admiráveis e igualmente inspiradores.

SERVIÇO

Show “O Pulo do Rato” – 75 anos de Mestre Rato

Data: 2 de maio

Local: Bar Municipal – Rua Municipalidade, 1643, bairro Umarizal

Preços: R$ 30 (por pessoa) e R$ 120 (mesa)

Contato para compra de ingressos: Lízia Brito – Whatsapp: (91) 98128-4510