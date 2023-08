Banda Papo de Preto faz mini turnê em Belém com samba, reggae e outros ritmos

A banda Papo de Preto, liderada pelo vocalista Luiz Fernando Costa, chega nesta sexta-feira (04), em Belém, para uma mini turnê. A primeira apresentação será no Café com Arte, e no sábado (05), na Vila Container. Os ingressos para sexta estão sendo vendidos na portaria da casa, e para sábado, a entrada é gratuita.

Conhecida por comandar as noites de Manaus com sua poderosa mistura de samba rock, samba, reggae e outros ritmos negros, a banda Papo de Preto se prepara para a sua primeira apresentação na capital paraense.

“Para mim está sendo uma experiência maravilhosa estar nesse projeto. Juntamente com a minha equipe, iremos fazer um trabalho que tem muita relação com o samba rock, especificamente o ‘Amazônia meu caminho’, que é um EP que produzimos com a participação de alguns músicos de Manaus e falamos bastante da Amazônia e seu cotidiano, tudo o que envolve essa gigante floresta que nos rodeia”, disse Luiz Fernando Costa.

“Esse projeto tem inserido a sua dinâmica no rio, fauna e flora, apresentando esse gigante cosmos que estamos inseridos e os desafios que envolvem, sendo testados sempre sistematicamente. Entendemos que o samba rock é resistência e levamos essa força para dentro da nossa região nortista. Algumas referências músicas que carregamos é Novos Baianos, Stevie Wonder, Tim Maia, dentre outros”, acrescenta o artista.

O trabalho citado por Luiz Fernando foi lançado em 2022, em comemoração aos cinco anos de carreira musical da banda, que celebram as várias composições regionais com o swing do samba rock. O projeto também é um agradecimento à terra que acolhe e possibilita inúmeras conexões para todos aqueles que chegam.

A mini turnê em Belém terá participações especiais de músicos paraenses, como o baixista Ney Trindade, o guitarrista Diogo Craveiros e a percussão e bateria de Kleber Benigno, trazendo a essência dos ritmos paraenses para as apresentações. Essa colaboração promete uma experiência musical única, celebrando a diversidade da cultura brasileira.

A banda Papo de Preto nasceu com a missão de fortalecer a música negra no estado do Amazonas, trazendo influências variadas que tornam sua mistura musical ainda mais eletrizante, e ainda com a pitada amazônica que dá um toque único ao som. É uma das principais referências do samba rock na região, um ritmo de grande importância para a comunidade negra.

Os bailes de samba rock, que tiveram início nas décadas de 60 e 70, foram uma resposta à exclusão dos negros em festas frequentadas majoritariamente por brancos. A partir disso, os guetos, becos e vielas passaram a organizar seus próprios bailes, tornando-se um grande sucesso. Agora, o Papo de Preto leva o samba para a região norte do país, mostrando toda a riqueza e energia dessa tradição.

Agende-se

Data: Hoje, 04 de agosto

Local: Café com Arte (Tv. Rui Barbosa, 1427 - Nazaré)

Data: sábado, 05

Local: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - Nazaré)

Hora: 20h