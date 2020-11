Banda Eva e o Bloco Fica Comigo têm live neste sábado, 14

Música

A banda Eva e o Bloco Fica Comigo realizam show on-line neste sábado, 14, com transmissão pelo aplicativo de streaming W Onlive, a partir das 17h.

Neste sábado, 14, o Barbatuques será atração na programação infantil do #EmCasaComSesc com o show "Só + 1 Pouquinho", que terá transmissão on-line e ao vivo pelo YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc ao Vivo, às 12h. O show traz arranjos de percussão corporal e vozes em músicas de funk, rock, xote, coco e outros com letras divertidas sobre as relações entre pais e filhos, imaginário infantil e cotidiano.

A série #SalaDigital da Sala Cecília Meireles, da Funarj, fará o Ciclo Integral das 32 Sonatas para Piano de Ludwig van Beethoven neste sábado, 14, com a apresentação dos pianistas Érika Ribeiro e Eduardo Monteiro, às 16 e às 19h; e no domingo, 15, com Sérgio Monteiro e Pablo Rossi, às 16 e às 19h, com transmissão pelo canal YouTube da Sala.

A 2ª Edição do Festival On-line da Orquestra Petrobras Sinfônica termina neste sábado, 14, com os espetáculos “Arca Sinfônica”, às 11h; “Villa de todas as cores”, às 16h; e “Série Álbuns: Black Álbum”, às 20h. A transmissão é gratuita pelo canal da orquestra no YouTube.

O Festival Arte Como Respiro, do Itaú Cultural, segue com mais pocket shows gravados de artistas selecionados no edital de emergência de música. Neste sábado, 14, serão disponibilizados os shows autorais do compositor brasiliense Rubi; do músico gaúcho Filipe Catto; e da cantora e compositora paranaense Raissa Fayet, acompanhada da violonista Alana Dedalos. Até o domingo, 15, serão postados 3 shows por dia no site www.itaucultural.org.br, sempre às 20h, que ficarão disponíveis por 24 horas.

No domingo, 15, a Orquestra Sinfônica Heliópolis e Vanessa Moreno fazem tributo a Elis Regina com transmissão ao vivo direto do auditório do MASP, pelo YouTube do Instituto Baccarelli, às 17h, com acesso pelo Sympla. Durante a live serão arrecadadas doações para a campanha #Tocando Juntos por Heliópolis, organizada pelo Instituto Baccarelli em favor da comunidade localizada no Sul de São Paulo, a fim de minimizar os efeitos da pandemia na comunidade.

Cinema

A criançada vai se divertir nos próximos sábados, 14, 21 e 28, às 10h30, com o CineBreakfast!, programação do Cinesystem, no Shopping Metrópole Ananindeua, que oferece café da manhã, animadores, sessão de cinema, pipoca, refri e sorteio de brindes. O passaporte custa R$ 39 por pessoa. Confira os filmes que serão exibidos: Scooby- O Filme no dia 14; “É Doce” no dia 21; e “Turma da Mônica- Laços”, no dia 24.

O Brazil Cinefest exibe, até o domingo, 15, onze curtas-metragens que foram destaque nas edições anteriores do festival – disponíveis de forma gratuita na plataforma Spcine Play.

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com, a partir do dia 15 de novembro. As vagas são limitadas.

O premiado documentário “Fico te devendo uma carta sobre o Brasil”, de Carol Benjamin, está disponibilizado gratuitamente até o próximo dia 19, no Canal Brasil e também nas plataformas de streaming Globoplay, Canais ao Vivo e de vídeo on demand da Vivo, Claro e Oi.

A série Cinema #EmCasaComSesc disponibiliza gratuitamente novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital, esta semana: "Deixe a Luz Do Sol Entrar", pelo Festival Internacional de Mulheres no Cinema (FIM) e "O Preço do Amor", pelo Cine África. A semana traz ainda 24 filmes do 28º Festival Mix Brasil, entre longas e curtas-metragens, com destaque para os títulos brasileiros premiados "Meu Nome é Bagdá" e "Valentina".

O Itaú Cultural exibe, até o próximo dia 23, o segundo recorte de filmes Mostra Projeções – Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível gratuitamente na plataforma da instituição. Durante 15 dias, o público tem acesso aos longas “Morto Não Fala”, “Orestes” e “O Processo”.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “MacaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. São exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro. Os filmes ficam disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

Teatro e Dança

Mel e Kiko (Divulgação)

Neste sábado, 14, o Amostraí Virtual realiza a live de contação de histórias, a partir das 17h, com transmissão pelo Facebook do Casarão do Boneco. Serão apresentadas as dramaturgias infantis “Mel & Kiko: uma história com muitos nós”, essa com bonecos; “As Histórias que Meu Guarda-roupa Guarda”; e “Contos dos Kayapós e outros Heróis da Floresta”. O público poderá fazer doações para as contas dos artistas. Informações: (91) 99175-3114.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy neste sábado, 14, às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

Neste sábado, 14, a peça “Antônio”, interpretada por Clarisse Abujamra e Ivan Abujamra, encerra temporada no Teatro Vivo em Casa com transmissão ao público às 20h, via streaming. Os ingressos são gratuitos e limitados e disponíveis mediante inscrição via o Instagram @vivo.cultura. Com roteiro de Clarisse e direção de Ivan Abujamra Filho, o espetáculo reúne textos e poemas sobre histórias reais de amizades, amores e paixões. Classificação: 10 anos.

Clarisse Abujamra e Ivan Abujamra interagem na recitação de textos e piano em 'Antonio'. (Divulgação)

Todo sábado de novembro, sempre às 19h, a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA apresenta peças diferentes em cada sessão, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. O ingresso custa a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA para a manutenção do grupo durante a pandemia. Informações em grupotapa.com.br/SOS/.

Neste sábado, 14, o Ministério do Turismo & Banestes apresentam Matheus Ceará na estreia nacional da comédia “LaiveM Ele Com Graça”. O espetáculo faz parte da 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro e será transmitido às 20h, no Youtube e Facebook da WB Produções. Após apresentação, a ator e comediante conversa com o ator e palestrante Fabio Flores sobre humor na Internet.

A ExCompanhia de Teatro propõe uma experiência em um formato único, que integra realidade e ficção com a interação do público na internet, chamado “ExReality”. Nele, três artistas disputam um prêmio com os celulares expostos 24h por dia, durante 9 dias. A nova exibição acontece no Teatro Porto Seguro com transmissão on-line no próximo dia 27. A experiência dura nove dias.

Neste sábado, 14, estreia o espetáculo "Plantar Cavalos Para Colher Sementes", às 21h30, que volta a cartaz no domingo, 15, às 18h, na Mostra de Espetáculos do Grupo XIX de Teatro. Ainda, “Acorda, Alice! Através da Tela!” será reexibido neste sábado, às 19h; e “Memórias de Cabeceira”, no domingo, às 20h. A mostra segue até o próximo dia 22, com exibição gratuita e on-line de espetáculos, bate-papo e a Mostra Abjeta com trabalhos de vários autores. Ingressos pelo Sympla e transmissão pela plataforma Zoom.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam à internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que estão sendo apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada segue até final de novembro.

Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo “Cara Palavra”. A temporada on-line encerra neste domingo, 15, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site tudus.com.br. Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h.

“Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento”, que mistura teatro com websérie, já está disponível no YouTube, no canal Dramanet. A primeira temporada, que conta com 10 capítulos, fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, com novos episódios todas as segundas-feiras, às 19h. Todas as histórias do projeto estão ligadas ao mesmo tema: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19.

O Itaú Cultural realiza às segundas e terças-feiras, até o próximo dia 17, a segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas da cena teatral. Toda a programação é gratuita e online, e os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em itaucultural.org.br).

Literatura e arte

O 28° Festival Mix Brasil segue até o próximo dia 22 de forma on-line e gratuita. Este ano, o Festival traz 101 filmes de 24 países; 6 espetáculos teatrais inéditos, como “Wonder! Vem pra Barra Pesada!", inspirado na trajetória de Claudia Wonder; shows com Linn da Quebrada, Jaloo, Martte e Bia Ferreira; seminário de literatura; laboratório audiovisual; mesas sobre temas relevantes para comunidade Lgbtqi+; artes visuais e o Show do Gongo com a Marisa Orth. A programação poderá ser acessada gratuitamente em mixbrasil.org.br e os filmes poderão ser assistidos pelas plataformas digitais innsaei.tv, Sesc Digital, Spcine Play.

Neste domingo, 15, a programação IC para Crianças, do Itaú Cultural, traz aula de dança com a educadora e bailarina Viviane Fontes. Ainda, está disponível uma entrevista da série “Um Certo Alguém” com o fotógrafo Bob Wolfenson. Os conteúdos podem ser acessados no site e Youtube do Itaú Cultural.

A Casa de Estudos Germânicos (CGE) da UFPA realiza, na segunda-feira, 16, às 16h, a mesa online “Carolina Maria de Jesus e May Ayim: tradução e deslocamentos Brasil-Alemanha”, com as doutorandas e tradutoras Jess Oliveira e Raquel Alves e mediação da professora Ivonete Sampaio. Os eventos serão transmitidos gratuitamente pelo YouTube e Facebook da CEG.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e on-line de produção de texto, neste mês de novembro, sempre às 20h: a “Oficina poesia popular Vozes da Periferia” será entre os dias 16 e 19, com Hugo Caetano; e a “Oficina de escrita criativa e narrativas afro-brasileiras”, de 24 a 27, com o poeta Preto Michel. Inscrições via WhatsApp (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A Estação Cultural recebe o Festival Cultural de Icoaraci, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra. O festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro.

A Uninter lançou a “Oficina de Literatura- Conhecendo alguns autores brasileiros”, que é gratuito e realizado pela internet, com 100 horas-aula e direito a certificado após avaliação. Inscrições e informações no link.

Até dezembro, segue em exposição no Shopping Metrópole Ananindeua a Expo Peru, feira de produtos culturais do país andino.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro de 2021, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

Até a terça-feira, 17, o Circular Campina Cidade Velha receberá conteúdos em vídeo de artistas e produtores, de qualquer linguagem artística, para exibir em mais uma edição digital, no próximo dia 22, das 8h às 21h, nas redes sociais do projeto. Os interessados devem enviar os conteúdos para o e-mail circular.comunica@gmail.com, acompanhados de mini biografia, release, ficha técnica e fotos. Serão selecionados 15 conteúdos e 3 lives para a programação. O resultado será divulgado no próximo dia 20 no site www.projetocircular.com.br.

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o "1° Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no Fest Alter 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.