Banda de hardcore paraense ‘Delinquentes’ lança novo single: ‘Nos Porões Humanimais’

A banda de hardcore Amazônico "Delinquentes" lançou na última segunda, 16, o seu novo single “Nos Porões Humanimais”, que faz parte do próximo álbum que será lançado pelo grupo, com previsão para o primeiro semestre de 2024. A equipe de reportagem de O Liberal conversou com o vocalista, Jayme Katarro sobre a nova música e os planos da banda.

O vocalista e músico Jayme Neto ou Jayme Katarro, também proprietário do Fábrika Studio fala sobre o lançamento da música "Nos Porões Humanimais", da banda de hardcore Delinquentes, a qual faz parte. A música irá compor o novo álbum que será lançado em 2024, diz. "Nos Porões Humanimais faz parte das novas músicas que comporão o próximo álbum, á ser lançado no 1° semestre do próximo ano. Uma espécie de aperitivo do que virá. Ela foi gravada por Kleber Chaar no Fábrika Studio, e foi lançada com um webclipe produzido também pelo nosso produtor, Chaar", iniciou.

O músico conta que a identidade visual do projeto transmite o que eles pretendiam com a música. "A capa foi elaborada por um artista amigo de Macapá (AP), Rogério Nomed que já trabalhou com outras bandas paraenses do estilo, e retrata bem no desenho o que tentamos passar na letra da música", iniciou.

"Uma denúncia sobre os tempos sombrios da ditadura militar e um alerta sobre o perigo ameaçador que essa sombra ainda paira na democracia do país. A Delinquentes sempre teve um forte teor contestatório nas nossas letras, em todas as fases políticas do país", completou Jayme.

Projetos

A banda Delinquentes avalia positivamente o ano de 2023, pois realizaram vários shows e o festival próprio, que levou 2 mil pessoas, além de uma turnê curta pelo cerrado brasileiro. Agora a pretensão para novembro é lançar uma fita cassete - uma fita magnética para gravação de áudio, lançada em 1963 - com duas músicas da banda, afirma Jayme Katarro. "Mês que vem sairá uma fita cassete que compõe 2 demos antigas da banda das décadas de 80 e 90. É algo que curtimos muito, revisar o nosso arquivo do passado. Recentemente inclusive saiu uma coletânea em vinil de demo-tapes daquela época, por um selo alemão, Vortex", esclareceu.

Ainda este ano farão outros shows que estão agendados, relembra. "Fomos convidados a tocar na 18° edição do festival Se Rasgum, em novembro, juntamente com a banda de hardcore local Klitores Kaos. Será nossa 8° apresentação no festival, que já acompanhamos tocando desde a 1° edição, e estamos bem ansiosos para o mesmo. Após isso, ainda teremos em dezembro o Studio Pub Festival, que em sua nova fase está abrindo suas portas para o rock autoral (já que antes era predominantemente de bandas covers)", concluiu.

O vocalista reforça o convite para o público paraense ouvir e agradeceu o apoio. “Nos Porões Humanimais". "Nosso novo single está em todas as plataformas da banda. É uma música rápida e pesada, como nossos dias atuais, e você ainda pode assistir ao webclipe da mesma no nosso canal do youtube. Ouçam, assistam e se curtirem, comentem e compartilhem. Nosso underground agradece", finalizou.