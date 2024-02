Baile dos Artistas completa 40 anos e homenageia Zélia Amador e Rolon Ho neste sábado (17)

No próximo sábado (17) acontece mais uma edição do Baile dos Artistas, na sede campestre da Assembleia Paraense. Esse ano o prestigiado evento completa 40 anos de existência e os homenageados serão Zélia Amador de Deus, como Rainha dos Artistas, e Rolon Ho, como Príncipe Consorte. O evento conta também com música de Sambloco, Mell Pinheiro, Cici Quaresma e outras surpresas.

Zélia Amador de Deus, a Rainha dos Artistas 2024, nasceu na Ilha do Marajó, no norte do Pará. Ela é artista, educadora, militante e se tornou a primeira reitora negra de uma universidade brasileira, com uma carreira construída na Universidade Federal do Pará (UFPA). Além de também ser premiada com o Prêmio de Direitos Humanos da BrazilFoundation, em Nova York, a professora é uma das principais referências da luta antirracista brasileira.

Em 1978 ela se tornou professora universitária, e desde então, trabalha para tornar a academia um espaço mais diverso e inclusivo. Além de ser fundadora do Centro de Estudos e do Defesa do Negro do Pará (CEDENPA) e o Grupo de Estudos Afro-Amazônico (GEAM/UFPA), hoje ela atua como professora do Instituto de Ciências da Arte e é assessora de Diversidade e Inclusão da UFPA.

Rolon Ho, Príncipe Consorte 2024, é dançarino desde cedo e já passou por algumas bandas como Banda Sayonara e Banda Calypso. Ganhou ainda mais evidência em 2023, ao ganhar o reality "Dança dos Famosos". Hoje em dia tem sua própria companhia de dança conceituada, onde ensina variados ritmos, principalmente os ritmos do norte. Sobre a homenagem da premiação, o dançarino se diz muito emocionado e feliz. “Esse prêmio veio fortalecer o trabalho que eu tô fazendo. Não só pela Dança dos Famosos, mas por estar a muitos anos trazendo a cultura paraense, levantando a nossa bandeira, mostrando o nosso brega”, comenta.

“Eu vim de um projeto social, em que fui tirado da escola pública e levado para uma escola privada de dança de salão, e lá eu aprendi a dançar. Eu também desenvolvo um projeto que tento resgatar adolescentes que têm interesse em aprender a dançar e evoluir. Também tem a minha escola de dança, no qual sou diretor presidente e nela eu construo as transformações da vida das pessoas. Então a batalha é muito grande e a luta é muito intensa. Quando a gente recebe um convite desse a gente fica super feliz e agradecido, sabendo que estamos no caminho certo”, explica.

Sobre ser homenageado ao lado de Zélia, o dançarino acredita que isso o fortalece ainda mais, ao ter alguém tão incrível como ela. “Ela fez um trabalho incrível em toda a sua vida como professora, atriz e como tudo que ela tem de propósito na sua vida, para ajudar outras pessoas. Claro que ela está em uma luta bem mais intensa que a minha, mas a gente está ali sempre para contribuir, ajudar e fazer o outro se sentir melhor”, declara.

“Eu sou o primeiro dançarino a ser homenageado no Príncipe Consorte e isso me faz uma pessoa muito mais relevante, porque essa é a maior premiação que a gente tem para o artista paraense e isso me deixa muito feliz. Espero conseguir abrir portas para evidenciar outros dançarinos que também possam estar levantando esse troféu, levantando essa premiação que é super importante”, conclui sobre a expectativa para a grande noite deste sábado.

Sobre o evento

Esse ano o evento homenageia os profissionais destaques do ano de 2023 indicados pelos curadores, nas diversas áreas artísticas e profissionais de teatro, música, dança, literatura, política, empresarial e imprensa. Na edição passada, a atriz Zê Charone foi a Rainha da Noite e o músico Junior Soares o Príncipe.

Atualmente a coordenação do Baile dos Artistas está a cargo de Agenor Del Valle e Rose Marie, que contam com uma curadoria composta por: Professora e Coreógrafa Clara Pinto, Ator Henrique Andrade, Professora e Coreógrafa Jackeline Mendes, Diretor Teatral Fernando Rassy, Jornalista Péricles Castro, Fotógrafo Manoel Pantoja, Coreógrafa Larissa Boulhosa, Produtor Cultural Gê Souza, Poeta Rui do Carmo, Professor de Dança Rolon Ho, Cantor Tiago Lobato, Professor de Dança César Cordeiro, Compositor Neno Freitas, Pedagoga e Cosplay Thassia Albuquerque.

Idealizado e criado pelo teatrólogo, ator e diretor teatral Alberto Teixeira Coelho Bastos, o Baile dos Artistas aconteceu pela primeira vez em 1985 e coroou como “Rainha dos Artistas” a atriz Natal Silva, que teve como “Príncipe Consorte” o ator Rui Nobre de Brito.