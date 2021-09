Babu Santana segue com o projeto vida saudável

O ex-bbb Babu Santana postou, neste sábado (4), uma foto com a namorada, Lívia Maria, de 25 anos, com quem ele vive um romance há dois meses e meio. Na legenda, o Paizão do "BBB 20", escreveu: "Eu e meu amor".

Na imagem, o ator, de 45 anos, surge bem mais magro. Ele já eliminou mais de 25 kg e quer chegar aos 96kg. Para isso, o ex-BBB criou o projeto "Babu 90", no IGTV, para documentar todo o seu processo de perda de peso.