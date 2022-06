Augusto Correa encerra a quadra junina com o tradicional arraial de Urumajó

O município de Augusto Correa encerra a quadra junina no Pará com a tradicional Feira da Cultura Popular Arraial Urumajó, que está em sua 32ª edição, e apresenta ao público uma programação diversificada. A festa começa nesta quinta-feira (30) e vai até o próximo domingo (3).

Este ano o tema da festa é “Cultura e tradição do meu Urumajó nas noites de São João” e a organização promete um evento diferenciado. O grupo Arraial do Pavulagem é uma das atrações que vai fazer a abertura do Arraial. Junior Soares, integrante e um dos fundadores do grupo, diz que participar da abertura é uma honra, pois considera uma das maiores festas de cultura popular do estado.

“É uma festividade que já acontece há tanto tempo e para nós será um prazer enorme participar mais um ano. Nós levaremos um repertório de músicas que também falam da região. Essa região Bragantina é onde tem muita marujada, onde tem muitas manifestações. Então, é sempre um prazer tocar para esse público”, explica Junior Soares.

Junior acrescenta que é quase uma tradição participar do festival, ele diz que já são quase dez anos que o grupo vem se apresentando. “Já encerramos, já tocamos no meio e agora fomos convidados para abrir. Então, eu já me considero tradicional dessa feira cultural”, destaca Soares.

De acordo com o diretor de cultura do município, Emiliano Picanço, a festividade é o maior evento cultural de Augusto Correa. A equipe da Secretária de Cultura começa a preparar a programação desde o mês de janeiro. “A festividade tem esse caráter de resgatar, de fortalecer a identidade cultural, o nosso valor gastronômico e folclórico”, pontua o diretor.

A feira recebe o nome de Urumajó para homenagear o nome da antiga vila de Augusto Corrêa. Este ano a festividade tem um motivo especial, pois em decorrência da pandemia ficou dois anos sem programação. “O povo está com muita fome, com muita sede de mostrar que esse município produz cultura”, acrescenta Emiliano.

Dentro da programação vai ter o festival de quadrilha, o festival de xote, que vai premiar o primeiro, segundo, terceiro lugar do xote produzido no município de Urumajó que retrate a cultura e o modo de vida do caboclo.

Sobre a importância da festa, Emiliano diz que é uma programação de fortalecimento para a identidade cultural e do turismo. “A cidade ganha economicamente. É um projeto cultural e social e de cidadania, onde entretenimento e o lazer são garantidos para a população, para os visitantes. E existe toda uma cadeia que ganha com isso” justifica o diretor de cultura.

A feira começa na quinta-feira com o arrastão cultural com grupos folclóricos, a marujada, tudo o que o município produz.

Realizado há quase 32 anos, o evento faz parte do Calendário Municipal de Eventos e mobiliza a cada ano em torno de 20 mil pessoas, entre moradores e visitantes. Também é considerado o maior e mais importante evento cultural junino da região Rio Caeté, composta por 15 municípios (Augusto Corrêa, Bragança, Viseu, Tracuateua, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas e Bonito).

Além de participar da programação cultural, o visitante tem a opção de conhecer diversos atrativos naturais de Augusto Corrêa, como a Prainha, localizada a 9 km da sede, na Área de Proteção Ambiental, na comunidade da Ponta do Urumajó, e a praia da comunidade Perimirim, além de balneários com igarapés; casas de farinha das comunidades localizadas nas zonas rurais; Hotel Fazenda Bacuri, com produção de derivados de bacuri; e a Fazenda Marinha de Ostras, localizada em Nova Olinda, onde se encontra a maior produção de ostras do Pará.

Como chegar: São 228 km de Belém até Augusto Corrêa. A viagem de carro dura em média quatro horas, seguindo pela rodovia BR-316 até Capanema. Depois, é só virar à esquerda para pegar a rodovia BR-308.

Programação

Quinta-feira (30.06)

Arraial do Pavulagem

Super Pop

Barracão do Xote

O Canto do Urú

Sexta feira (01.07)

Banda AR 15

Forrozão Tropykalia

Barracão do xote

Senta Peia

Sábado (02.07)

Tropa do Forró

Cabaré do brega

Boi faceiro de São Caetano de Odivelas

Barracão do Xote

O Canto do Urú

Domingo (03.07)

Forró Nu 12

Anjo Azul