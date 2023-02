Atriz da Globo, Jennifer Dias relata sequestro nas redes sociais: 'Completo pânico'

A atriz Jennifer Dias, de 31 anos, usou as redes sociais para compartilhar um momento aterrorizante de sua vida. Na madrugada deste domingo (5), ela foi vítima de sequestro quando chegava em casa após um ensaio na quadra de uma escola de samba no Rio de Janeiro.

Em uma publicação no Instagram, a artista descreveu o pânico que sentiu durante o ocorrido e a libertação após perder todos os seus pertences e as informações de suas contas.

"Nessa madrugada, voltando do ensaio da Mangueira, fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava em minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças", explicou a atriz Jennifer Dias.

Seu noivo, o humorista Yuri Marçal, também divulgou uma nota após o evento, explicando que estava fora do Rio de Janeiro no momento em que soube do sequestro.

"Isso a fez perder seus pertences, carro e nossa casa foi ameaçada. Além de ter sido deixada no meio da madrugada no Centro do Rio [de Janeiro]”, escreveu o noivo de Jennifer. Confira o post: