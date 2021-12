Ator da série "Pretty Little Liars" assume namoro com artista plástico

Julian Morris, 36 anos, ator que deu vida ao personagem Wren na série americana de televisão Pretty Little Liars, revelou nesta quinta-feira (2) seu namoro com o artista plástico Landon Ross. Eles estão juntos há 18 anos, contou Morris em seu perfil do Instagram.

"(São) 18 anos juntos e eles foram os melhores porque foram com você. Eu te amo", escreveu Julian na publicação. A declaração acompanhou um carrossel com cinco fotos e um vídeo de diferentes momentos do casal.