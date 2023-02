Astro de Nashville, ator Cody Longo é encontrado morto em casa aos 34 anos

Uma grande perda para os fãs da série Nashville, o astro do seriado, o ator Cody Longo, foi encontrado morto dentro da sua própria residência no Texas, Estados Unidos. Segundo informações do site TMZ, Longo foi encontrado morto na última quarta-feira (8), após sua esposa, Stephanie, acionar a polícia por não conseguir falar com o artista. Na ocasião, os policiais foram até a casa do ator e não obtiveram resposta.

Após derrubar a porta, os agentes se depararam com o ator já sem vida na residência. Ainda segundo o site TMZ, o ator lutava há bastante tempo contra o vício em álcool e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação em 2022. Além da esposa, Cody deixa uma filha de 7 anos, um de 5 e outro de 1 ano.

O ator ficou conhecido por atuar em séries de TV como "Nashville", "Hollywood Heights e Days of Ours Lives" e filmes como "As Apimentadas: Ainda Mais Apimentadas".