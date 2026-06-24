Astrid Fontenelle se desculpa por comentário em post de empresário condenado por racismo

A apresentadora Astrid Fontenelle se pronunciou publicamente nesta terça-feira (23) após um comentário nas redes sociais gerar intensas críticas. Ela declarou que não compactua com crimes raciais, assumindo responsabilidade e o compromisso de aprender.

A declaração de Fontenelle surgiu após ela comentar uma publicação de Rodrigo Branco, que pedia desculpas por insultos racistas contra Thelma Assis, campeã do BBB 20. O processo legal contra Branco teve duração de seis anos.

A apresentadora revelou ter sido alertada pelo seu filho Gabriel, que é negro, sobre a situação e a dimensão do seu posicionamento.

Reflexão sobre o "pacto da branquitude"

Astrid Fontenelle reconheceu seu erro ao chamar Rodrigo Branco para a "luta antirracista" após ele cometer um crime. "Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude", disse a apresentadora, indicando uma reavaliação de sua postura.

Ela enfatizou que Rodrigo Branco deveria "pagar o que deve na Justiça", além de enfrentar as consequências impostas pela vida, como perda de trabalho e amizades. Fontenelle comparou a situação, afirmando que "se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo".

Filho de Astrid Fontenelle detalha conversa

Nos comentários da publicação, Gabriel, filho de Astrid, explicou que pediu à mãe para apagar o comentário. Ele justificou que a mensagem "não foi de bom tom e semanticamente não funcionou", agindo para que ela compreendesse a gravidade do ocorrido.

Gabriel salientou que em casos de crime, a palavra "erro" não se aplica, e que não se deve "dar parabéns pela coragem de se posicionar com humildade" em situações de racismo. Ele argumentou que não há espaço para elogios em um ato covarde e arrogante.

O jovem também recordou que o processo contra Thelma Assis levou seis anos, e que Rodrigo Branco "SÓ se posicionou quando apertou, SÓ quando a reputação dele vira jogo de gigantes".

Gabriel criticou a insuficiência de desculpas, indicando que Branco não parece arrependido. Ele ainda abordou como o racismo "invisibiliza o gênero" e a luta pela criminalização e identificação de seus cometedores como criminosos. Gabriel completa 19 anos em julho.