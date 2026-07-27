Assucena e Catto estreiam espetáculo em Belém com tributo às grandes intérpretes da MPB

A estreia do espetáculo será no dia 30 de julho, às 19h

Entre repertórios que marcaram gerações nas vozes, por exemplo, de Rita Lee e Alcione, e composições autorais, o palco da Caixa Cultural Belém será o ponto de encontro de duas artistas que construíram carreiras reconhecidas pela interpretação e pela composição. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, Assucena e Catto estreiam na capital paraense o espetáculo "Assucena e Catto", uma apresentação dedicada às grandes intérpretes da Música Popular Brasileira e que também marca a primeira vez que o projeto chega ao Pará. Os ingressos estão disponíveis no site e na bilheteria do espaço.

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A temporada reúne cinco apresentações e faz parte da circulação nacional do espetáculo, que passou por Fortaleza com sessões esgotadas e seguirá para Salvador, em dezembro.

Em Belém, além dos shows, a programação inclui um bate-papo com o público após a apresentação da sexta-feira (31), a atividade gratuita "Vozes em Trânsito – Música, Identidade e Expressão", no domingo (2), e uma sessão com tradução em Libras.

Encontro construído ao longo dos anos

Embora o espetáculo seja inédito, a parceria começou a ser desenhada muito antes da estreia. Assucena conta que a amizade nasceu de encontros frequentes nos bastidores da música brasileira e foi fortalecida pela admiração que ambas desenvolveram uma pela outra ao longo dos anos.

Segundo a cantora, quando conheceu Catto ainda cursava a universidade, enquanto a artista gaúcha já consolidava espaço nacional. Depois que passou a integrar “As Bahias e a Cozinha Mineira”, os encontros se tornaram frequentes até que surgiu naturalmente a vontade de dividir o palco.

"A gente foi construindo, de fato, uma relação de admiração, mas também de amizade. Sempre dizia: 'Vamos fazer um show juntas?' E quando surgiu essa oportunidade ficamos muito felizes. Deu muito certo", afirma.

Ela explica que outro ponto de aproximação entre as duas foi a relação construída com a obra de Gal Costa. Assucena desenvolveu três espetáculos dedicados à cantora baiana, enquanto Catto lançou o álbum "Belezas São Coisas Acesas por Dentro", inspirado na artista.

Para Assucena, o projeto nasce também da maneira como ambas entendem o papel da interpretação na música.

"Nós somos compositoras, cantautoras e intérpretes, mas esse lugar da intérprete sempre foi muito importante. Temos um apreço pela voz, pela interpretação, pela melodia. Eu admiro profundamente a voz da Catto, a maneira como ela canta, escolhe seus registros e se expressa. Aprendo muito com ela”, diz.

Vozes que se encontram

Catto acredita que o espetáculo aproxima artistas que possuem identidades próprias, mas que compartilham características semelhantes na maneira de construir a música.

"A gente tem muito mais em comum do que de diferente. Claro que cada uma tem sua singularidade, mas existe uma subjetividade parecida entre nós, uma escolha por canções poéticas, por letras fortes. Temos uma coisa muito viva no que cantamos, no que escrevemos. Acho que justamente por isso esse encontro faz tanto sentido”, reflete a artista.

Para a cantora, o espetáculo reúne músicas que fazem parte da memória afetiva do público e propõe um reencontro com grandes vozes femininas da música brasileira.

“São canções do nosso inconsciente coletivo, músicas das nossas divas. Espero que o público leve muita emoção para casa, que ria, que se emocione, que coloque tudo para fora e leve um pouquinho da gente consigo”, diz.

Retorno à capital paraense

A temporada também marca o retorno de Assucena a Belém, cidade que, segundo a artista, guarda lembranças importantes, entre elas uma passagem durante o Círio de Nazaré.

Catto afirma que sempre manteve uma relação próxima com artistas paraenses e acompanha a produção cultural desenvolvida no estado. Ela cita nomes como Jaloo, Fafá de Belém, Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro e a banda Sammliz entre as referências que conhece e admira.

Acho que existe uma força muito singular na manifestação cultural de Belém. É um povo que mergulha na própria ancestralidade e transforma isso em algo inventivo, futurista. Sempre encontro paraenses em São Paulo chegando com farinha, com açaí. Isso faz parte dessa identidade que vocês carregam”, acrescenta.

Em 2027, a turnê que está sendo realizada na capitlal paraense ainda passará por Brasília, Curitiba e Recife.

O espetáculo também amplia a circulação nacional de duas artistas que consolidaram trajetórias reconhecidas na música brasileira. Assucena iniciou sua carreira como idealizadora e integrante da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, grupo vencedor de dois Prêmios da Música Brasileira e indicado duas vezes ao Grammy Latino. Desde 2021 segue carreira solo, período em que lançou o álbum "Lusco-Fusco".

Catto soma mais de 15 anos de carreira como cantora, compositora e produtora musical. Ao longo desse período lançou trabalhos como "Fôlego", "Catto", "Belezas São Coisas Acesas por Dentro" e "Caminhos Selvagens", além de apresentações realizadas em festivais e turnês pelo Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos.

SERVIÇO:

Show “Assucena e Catto”