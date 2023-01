Artistas contam como estão se preparando para a maratona de shows no Carnaval 2023

A agenda de shows dos artistas paraenses se intensifica no período do carnaval e, para aguentar horas dançando e cantando no palco ou no trio elétrico, é necessário preparação física e vocal. A redação Integrada de O Liberal conheceu um pouco da rotina da cantora Drag Queen Tiffany Boo e do cantor Jeff Moraes para o circuito do Carnaval no Pará.

A cantora Tiffany Boo, 27 anos, tem nove blocos de carnaval e shows pela frente. No último final de semana abriu o show de uma cantora nacional, em Belém. Conta que para aguentar a demanda, redobra os cuidados com a voz e o corpo. "É a primeira vez que eu pego uma agenda bem extensa. Até agora a gente está com sete eventos, sendo que tem mais dois que ainda não posso divulgar. A minha preparação na verdade, ela continua a mesma, mas ela foi identificada em relação aos dias. Por exemplo, eu continuo fazendo as minhas sessões com o Rodrigo Schumacher, que é meu preparador vocal e meu fonoaudiólogo também", avaliou.

"Esses shows do Carnaval estão sendo maiores. Então a gente teve que colocar mais música no repertório. Em paralelo a isso, tem os ensaios, sabendo que iria acontecer isso, eu já comecei a preparação física desde novembro. Academia e também faço acompanhamento com o personal Edinaldo Shering em casa, para ganhar esse condicionamento de resistência no cantar e dançar em cima do palco", complementou.

As expectativas para os próximos shows são altas, principalmente, porque irá cantar a nossa música "Acelerada" em parceria com o DJ Junior Santorini, lançada ontem, 28. "Estou muito feliz com essa repercussão do nome 'Tifanny Boo', obrigada a equipe que trabalha comigo, que são também meus amigos e acreditam muito no meu trabalho. Agradeço a oportunidade dessa matéria, divulgando o meu trabalho. Vamos ouvir Tifanny Boo, assim como outros artistas paraenses e grelhar muito nesse carnaval", concluiu.

Rodrigo Schumacher, 25 anos, é fonoaudiólogo especialista em voz pela PUC-RJ e desenvolvedor do método LAV, que une a fonoterapia com a técnica vocal. Além de preparar a cantora Tiffany Boo, também prepara o cantor Jeff Moraes para o carnaval. "Conseguimos construir uma técnica que responde de forma efetiva aos ajustes necessários a cada novo repertório. Para o carnaval a preparação vocal vai desde a escolha do tom de cada música, aumento de resistência, aumento de tessitura vocal ao desaquecimento no dia do show, levando em conta a particularidade de cada artista", observou.

“É importante sempre priorizar a hidratação, o corpo precisa repor o que perde, então, nebulização com soro fisiológico, somente e água em temperatura ambiente. Alimentação antes do show para não estimular produção de saliva em excesso que gera pigarro. O relaxamento cervical, aquecimento vocal e desaquecimento vocal são indispensáveis para esse cantor. Vale lembrar que é importante realizar um acompanhamento personalizado para a sua realidade e demanda vocal”, conceituou.

O cantor Jeff Moraes, 33 anos, diz que segue à risca as recomendações, não toma líquidos gelados, antes dos shows realiza aquecimento vocal e quando termina faz o desaquecimento. Mantém uma rotina de exercícios. Para ele, é primordial a constância, para dar conta da maratona. "Agenda de shows para esse ano está fechada, o meu Carnaval acho que eu comecei a fazer o pré-carnaval de Belém, fiz diversos blocos como 'Carnavalha', 'Auroras', 'shortinho', estou com a agenda fechada pelos interiores do Pará, mas também vou participar do circuito Mangueirosa", disse elencando as participações.

Jeff irá colocar pela primeira vez o seu bloco de carnaval na rua "Minha Boca Treme". Inspirado na música da Dona Onete, "Jamburana", promete diversão e uma experiência Amazônica. Empolgado, diz que intensificou os cuidados com o corpo para levar energia e um show com artistas convidados.

Reforça que é indispensável para um artista que faz o circuito do carnaval, os cuidados, principalmente com respiração, que faz a diferença na hora de cantar, diz Jeff. "Subir no palco é uma maratona mesmo, é uma loucura e ainda mais no carnaval. As pessoas pulam muito e eu também pulo muito cantando, é bom estar com os exercícios físicos em dias, porque corpo, a voz faz parte desse corpo", arguiu.

"A minha preparação é uma loucura, porque é uma grande maratona e realmente busco me preparar melhor, diferente do que eu faço o resto do ano. É mais importante o que tu fazes antes e depois do show para cuidar da voz, do que durante. Porque o durante tu fazes executar aquilo que já está ensaiado, mas a preparação aquecimento vocal e desaquecimento são fundamentais para que a gente tenha uma boa saúde vocal. Malho, sempre que posso andar de bicicleta, fazer esporte, porque isso faz com que a gente tenha um condicionamento físico melhor", finalizou.

Agenda para pular o carnaval 2023



• 03/02 – Blocu Tão. Às 16h, concentração na Estação das Docas.

• 04/02 – Carnalate. Porto Solamar, a partir das 19h.

• 04/02 – Bloco do Fuxico, rua São Boaventura, final da Tamandaré.

•11/02 – Amigos do Urubu, Açaí Biruta.

•12/02 – Minha Boca Treme, concentração Praça do Carmo.

• 18/02 – Bloco Lambateria, Ver-O-Rio

• 19/02 – Bloco Pega Tua Pisa, Ver-O-Rio

• 20/02 – Bloco Lucha Libre, Ver-O-Rio

• 21/02 – Bloco Filhos de Glande, Ver-O-Rio