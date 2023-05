Artista paraense: Álec se destaca nas redes sociais com virais

O cantor paraense Álec, de 21 anos, usa todo seu potencial vocal e seu talento para dança, para mostrar um artista completo. Essas características transcenderam das redes sociais para a vida real. Com a arte correndo nas suas veias, já que ele é filho de cantora e dançarino, o artista tem feito sucesso no mundo digital.

Desde a pandemia, ele encantou os seus seguidores com um agudo e melisma. Em um vídeo que usa essas duas características, viralizou no Tik Tok, sendo dublado por Douglas Silva, Gabriela Prioli, Heloíse Périssé, Simone Mendes, Ingrid Guimarães, e outras dezenas de artistas. O áudio foi usado mais de 226 mil na rede social.

Além disso, o vídeo com o áudio original, postado por Álec teve mais de 13 mil compartilhamentos, 4 400 comentários e 560 mil likes.

“A maior dificuldade é aliar redes sociais e vida real, enquanto uma pessoa que produz conteúdo, ela não pode deixar que as adversidades do dia a dia e as dificuldades te parem de produzir, o que talvez tenha acontecido comigo. Mas estou voltando aos poucos agora com uma carreira para promover”, disse.

No Instagram, ela também já ganhou comentários da Pabllo Vittar e Luísa Sonza. “Gravei um vídeo com uma música dela (Luísa), então as pessoas a marcaram bastante até que ela viu, repostou, e comentou. Fiquei muito feliz por isso porque sou muito fã do trabalho dela e ser notado por grandes artistas me motivam a continuar e seguir, sendo um cantor que está entrando no meio. Inclusive a minha primeira música autoral já tá quase saindo do forno, além de cantar também componho, e nós estamos em estúdio produzindo o trabalho autoral”, relembra.

“As redes sociais ajudam muito Nesse contato com grandes artistas, com a Pabllo aconteceu o mesmo, a um tempo atrás eu gravei a música ‘Indestrutível’ dela, e ela assistiu e comentou também”, acrescenta.

Cantando pop e com apresentações performáticas, Álec está preparando uma agenda para que o Pará, e o Brasil, possam conhecer os seus talentos.

“Desde a infância me encontro imerso na música, com a minha família, mas até então não tinha iniciado profissionalmente, até que esse ano, tive que ser muito paciente, porque sempre foi o meu maior sonho e objetivo viver da música. Componho músicas, danço também, que são habilidades que agregam muito no meu trabalho como cantor. Ultimamente minhas músicas têm sido produzidas em estúdio e vão ser lançadas em breve, o que é surreal pra mim, incrível mesmo, ver minhas músicas vendo a luz do dia”, antecipa.

“Eu e minha banda estamos a dois meses na estrada, fazendo shows, então estamos Nesse momento de entrar no mercado levando e fazendo o nosso nome para que o público nos conheça e saiba quem é o Álec, planejando e aplicando a melhor estratégia”, finaliza.