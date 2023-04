Arthur Espíndola movimenta o final de semana com samba em Belém

O final de semana está cheio de samba espalhado pela cidade. Neste sábado (22), Arthur Espíndola faz a tradicional roda de samba na cervejaria Cabôca e no domingo (23), dia de São Jorge, ele faz uma participação especial na "Feijoada do Dom", projeto do artista João Lopes, que ocorre todos os domingos no pub Dom Gastro Bar.

Arthur diz que está satisfeito com o movimento do samba em Belém, pois é importante que cada vez mais espaços abram as portas para o gênero da música. Inclusive, neste sábado, o sambista paraense vai se reunir com outros artistas para celebrar São Jorge. "No mês de maio vamos fazer a centésima roda de samba na cabôca e em julho completo dois anos com o projeto lá", destaca o artista.

No domingo (23), dia de São Jorge, o sambista fará uma participação especial na "Feijoada do Dom", projeto do cantor paraense João Lopes, que vem ocorrendo desde o mês de fevereiro deste ano. Arthur Espíndola disse que é a primeira vez que faz participação neste samba e que fica muito feliz em poder dividir esse momento com amigos do gênero.

"O samba do João Lopes está dando super certo e é muito bom ver que projetos como esse estão ganhando o público. Essa iniciativa é muito positiva para a nossa cena, quanto mais espaços abrirem as portas para o sambo, melhor para todos nós", destaca Arthur. Quem quiser conferir o projeto pode ir no pub Dom Gastro Bar a partir de 13h.

Na inauguração do projeto, João Lopes disse que o projeto nasceu para somar com a cultura e a música do Pará, pois no grande circuito de festas esses ritmos estão muito fortes, "então vamos chegar com tudo para agregar no movimento aliado a muita gastronomia de alta qualidade", comentou o cantor João Lopes.

Cantor, compositor e intérprete natural de Belém do Pará, João Lopes é um músico que possui projetos e eventos realizados por Belém e pelos interiores do Pará ao longo de mais de duas décadas de atuação dentro de uma diversidade de estilos, incluindo os ritmos amazônicos, o samba e o chorinho. A Roda de Chorinho começa às 13h, sendo todo domingo uma atração diferente.

"Criamos esse projeto com o intuito de valorizar os músicos paraenses que possuem o samba raiz na veia, e como uma opção para quem procura uma programação de qualidade na cidade aos domingos, agora temos uma ótima opção musical e gastronômica, espero que o público abrace essa novidade", comenta Rodrigo Monteiro, um dos idealizadores do projeto.

Serviço: Feijoada do Dom

Local: no Dom Gastro Bar, que fica na 3 de maio esquina da Gentil Bittencourt

Hora: a partir das 11h.