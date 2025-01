Arthur da Silva faz show "O Guigueiro" na Casa Namata, em Belém, nesta terça (14)

Guigueiro é uma expressão popular entre trabalhadores da música, que é a pessoa que toca na noite, geralmente em bares ou restaurantes, e dá nome ao show que o cantor e compositor paraense Arthur da Silva apresenta nesta terça-feira, dia 14, a partir das 19h, na Casa Namata, em Belém, com entrada gratuita. Em "Arthur da Siva, o Guigueiro", ele vai mostrar um pouco da carreira musical iniciada em 2015, ou seja, Arthur completa 10 anos de atividades musicais em 2025. A Casa Namata funciona na avenida Conselheiro Furtado, 287, bairro de Batista Campos.

"A intenção é começar o ano com a energia em cima. 2025 promete ser um grande ano musicalmente. Tem muita coisa boa para acontecer e é bom começar o ano com trabalhos para reverberar esse ânimo", afirma Arthur.

Ele conta que costuma transitar entre gêneros musicais do seu gosto, principalmente no que tange à música popular brasileira e amazônida. "Lançei dois EP's, e meu último se chama 'Tese Brega-Soul', onde experimentei brega, cumbia e soul-music e também de onde possuo um videoclipe, da música 'Vertigens', produzido pela Ininventável Filmes", acrescenta.

No show "Arthur da Silva, o guigueiro", o público vai poder conferir canções autorais de Arthur, lançadas nos EP´s, canções do Les Rita Pavone, banda da qual ele faz parte, e também "canções brasileiras que costumo interpretar em minhas apresentações de voz/violão".

Entre as músicas a serem interpretadas no show estão as autorais "Vertigens", "Eu Não Sou Todo Mundo" e "Movimento". Esses três trabalhos do artista tiveram grande receptividade por parte do público ao longo dos anos. Portanto, Arthur da Silva inicia 2025 em um clima de criatividade e fazendo aquilo de que mais gosta: compartilhar versos e sons com a plateia.